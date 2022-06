Os novos cortes na União Europeia, os preços do gás subiram. Itália avalia o aviso, a decisão está para breve

Corpo novo e completo A redução anunciada pela Gazprom na Eni A interrupção do fluxo do oleoduto para a França marca mais um dia negro na frente energética para a Europa. A guerra do gás com Moscou agora vem à tona e vê que a estratégia do Kremlin está gradualmente se tornando mais clara: aprisionar o velho continente em um redemoinho composto por preços vertiginosos e oferta cada vez mais paralisada. O custo do metano na Bolsa de Amsterdã saltou 43% em uma semana, de 82,5 para 117,74 euros, com um pico de 134 euros por megawatt-hora registrado após os novos cortes anunciados pelos russos. A tendência pode se intensificar e um sério ponto de interrogação começa a se apegar à estabilidade das ações diante do inverno nas capitais europeias.

Hoje abriu com más notícias sobre‘Itália. Perante uma procura diária da Eni igual a cerca de 63 milhões de metros cúbicos, a Gazprom anunciou que irá fornecer apenas 50%.

Agência ANSA Se o fornecimento de gás da Rússia continuar cortado, é possível que a partir da próxima semana o Ministério da Transformação Ambiental eleve o nível de crise no sistema nacional de gás, de alerta antecipado a alerta (ANSA)

Apenas algumas horas depois, a França anunciou que não estava mais recebendo metano pelo gasoduto. A parada neste caso, a interpretação que veio de Berlim, não é fruto de uma nova decisão russa, mas da influência de Moscou nos fluxos ao longo do Nord Stream 1, que traz energia para a Alemanha.

Ao cortar o gás para os países do Leste Europeu, Moscou cria um efeito dominó que se espalha por quase todo o continente. A Rússia também disse ao fornecedor eslovaco Spp que as entregas seriam reduzidas pela metade em poucos dias. Na Chancelaria Europeia já não duvidam: que Moscovo é uma “decisão política”, como sublinhou o chanceler alemão Olaf Scholz após a mesma acusação feita pelo primeiro-ministro. Mário DragEu, que rejeitei as razões técnicas da Gazprom como “mentiras”.

Em suma, um ato de vingança que também segue os seis conjuntos de sanções que impus Bruxelas. Por outro lado, veio a explicação clara dada hoje pelo ministro russo da Energia, Alexander Novak, em entrevista à Rossiya 24 TV. O problema é que, em comparação com algumas semanas atrás, o leque de respostas que a UE pode alcançar é limitado: a arma de sanções parece ter sido um pouco esvaziada pelo esgotamento gradual de setores passíveis de punição e pela impossibilidade de chegar a um acordo em um embargo de gás. De fato, a piada que circula nos corredores de Bruxelas no momento é que Putin está pensando diretamente em proibir o metano russo.

Ao mesmo tempo, a União Europeia apela a uma forte aceleração das plataformas comuns de contratação pública. Atualmente Ações da UE viajam mais de 50% Mas com os últimos cortes, a meta de 80% a ser atingida antes do inverno está longe. Eles foram confirmados pelo comitê que “não há indicação de riscos imediatos de segurança do fornecimento”. Enquanto isso, Bruxelas estabeleceu um recorde de importações de GNL, com um pico diário de 0,54 bilhão de metros cúbicos. Entre os fornecedores alternativos, a Itália pode contar do lado da Argélia, de onde no momento vem o dobro de gás em relação à Rússia, cujos fluxos estão próximos das quantidades de metano provenientes do Azerbaijão. O sistema italiano está se mantendo por enquanto, mas o novo corte imposto pela Gazprom está aumentando as sombras sobre o futuro, tanto nacional quanto europeu. Em Bruxelas, explicaram que a vingança de Putin aumenta a “determinação” para atingir os objetivos da RepowerEu.

No entanto, o plano ainda não foi aprovado pelo Conselho da União Europeia E o Parlamento num momento em que a frente europeia, por uma transição decisiva para as fontes de energia renováveis, mostra fissuras e hesitações e é chamada à difícil prova de luz verde para classificação nos próximos dias. Em termos de diversificação de suprimentos, Ursula von der Leyen está se movendo rapidamente, mas um acordo com Egito e Israel pode não ser suficiente. No entanto, um grande mistério do mecanismo de solidariedade da UE ainda paira: com que rapidez agir no caso de mais de um estado membro sofrer com a escassez de energia?