“Putin tem o mundo do passado em mente. Ele só quer dividir esferas de influência »- Corriere.it

O grande pensador: “Ele não entendeu as lições da história, nós americanos as entendemos: ninguém no Chile sonha com o que fizemos em 1973. Existe um mundo multipolar, mas não o abraça”.

Washington – Wladimir Putin errou duas vezes (pelo menos). Ou não: Imagine um mundo ainda dividido em esferas de influênciacomo se fosse possível criar uma nova Yalta. Segundo: a União Europeia é um parceiro, não uma marionete da América. Michael Walzer, 87 anos, é um dos mais proeminentes filósofos e cientistas políticos dos Estados Unidos. Livros e pensa muito sobre O conceito de “guerra justa” E a justiça dos equilíbrios globais. Ele atende o telefone de sua casa em Nova Jersey depois de ler deu o discurso Do Czar ao Fórum Econômico de São Petersburgo.

Segundo Putin, os americanos acreditam que são “mensageiros de Deus na terra”…



(Risos) Acho que não. Putin propõe plano multipolar para o planeta. Acho que é uma fórmula justa que reflete a nova realidade. Desde que seja criado um verdadeiro equilíbrio pluralista. Segue-se que a soberania de todos os países deve ser respeitada. Em vez disso, parece-me que Putin está descrevendo outro mundo, semelhante ao mundo do passadocom realistas americanos e soviéticos prontos para dividir as esferas de influência sobre as quais exercem sua hegemonia.

Além da propaganda, você diria que Putin lê a realidade por padrões arcaicos?



"Acho que sim. O modelo do passado, quando os Estados Unidos atuavam como mestres no Caribe ou na América Central, não é mais aceitável e, para nós, nem é imaginável. Não podemos aceitar que a Rússia continue a se comportar na Europa Oriental como se estivéssemos na era da União Soviética ou dos czares.. Isso já mudou. Nós, americanos, aprendemos as lições da história. Quero dizer: eles acabaram de eleger um presidente no Chile (Gabriel Borek, assim), que certamente não é amigo dos Estados Unidos. Mas ninguém aqui sonha em sustentar um golpe para derrubá-lo, como aconteceu com Salvador Allende em 1973."

aceita. Mas em um nível completamente diferente, Joe Biden insiste em todas as ocasiões na liderança política e moral dos Estados Unidos…



Biden conseguiu manter a OTAN e a União Europeia unidas e montar uma resposta unida contra a agressão de Putin. Então É claro que os Estados Unidos têm um aparato militar capaz de fornecer armas à Ucrânia de uma forma que nenhum país europeu pode fazer. Nesta área, Washington continua uma liderança natural. Mas política é outra coisa. Parece-me que em todos esses meses Biden negociou com a Alemanha, a França e os aliados europeus como um parceiro igual.

Como estão os europeus? Putin argumenta que eles estão enfraquecidos, obedientes às ordens dos Estados Unidos.



“Países individuais e As instituições da União Europeia são hoje muito mais coerentes do que eram antes da guerra na Ucrânia. E também A OTAN está se fortalecendo com Entrando na Suécia e Finlândia

. Parece que vejo um bloco que mantém claramente a relação de aliança com os Estados Unidos. Capaz de dizer “sim”, mas também “não” se necessário. De fato, houve intensas discussões entre os dois lados do Atlântico. Diferenças e acordos… Em suma, exatamente o oposto do que Putin quer que acreditemos.”

A União Européia é, então, realmente uma parte ativa de um novo equilíbrio global?



“Claro, há condições para que realmente tome forma. Equilíbrio multipolar com os Estados Unidos, Europa, China e Rússia. Gostaria de enfatizar que o mais difícil de entender é por que Moscou não adota essa perspectiva de coexistência pacífica, em vez de imaginar um retorno a paradigmas ultrapassados”.

Segundo Putin, as sanções não funcionam. A União Europeia está se prejudicando de uma “maneira louca”. Isso é correto?



Não consigo avaliar o impacto das sanções na economia europeia. Talvez isso seja verdade Os efeitos na Rússia serão sentidos por mais tempo do que os governos ocidentais preveem. Mas tenho idade suficiente para lembrar como as sanções contra a Itália foram contornadas quando Mussolini decidiu invadir a Etiópia. São ações que exigem uma atitude firme de longo prazo. De qualquer forma, são os ucranianos que estão nos pedindo para mantê-los e, portanto, devemos continuar a fazê-lo, se quisermos ser consistentes com nossa obrigação de ajudá-los".

O que você acha da saída de Henry Kissinger e, na outra ponta do espectro político e cultural, a saída do filósofo Noam Chomsky? Ambos pedem que a Ucrânia negocie com Moscou e ceda partes de seu território



“Mas o governo de Kyiv exige integridade territorial. Claro, Kissinger e Chomsky entendem isso. Então, na verdade, eles esperam A negociação que passa por cima da cabeça dos ucranianos. Parece-me moral e politicamente inaceitável“.