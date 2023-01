Terror no Reino Unido, quando uma caminhonete fura o sinal vermelho e mata uma jovem: as palavras do criminoso são assustadoras

Jovem de 19 anos morreu na hora

A morte de Bethany Branson voltou aos tabloides britânicos após a condenação do homem que a atropelou em Bridgwater, no condado de Avon e Somerset, em 8 de novembro de 2022 e chocou o Reino Unido. Luke Hawkes, de 28 anos, ultrapassou um sinal vermelho depois de escapar de outra cena de acidente, atingindo dois carros, incluindo o de Bethany. O jovem de 19 anos morreu no local. A polícia, coincidindo com a sentença contra Hawkes, divulgou um vídeo do acidente em que o homem que dirigia logo após o acidente disse sem nenhum tipo de remorso “Eu gostaria de poder matá-los”. O policial, que investigou o caso, disse que nunca tinha visto tamanha falta de autocontrole por parte de um criminoso. Hawks admitiu ter causado a morte por direção perigosa e por não fornecer uma amostra para um bafômetro ou verificação de drogas. Nas câmeras CCTV que capturaram o acidente, a van de Hawkes é vista acelerando a 96 km / h – o dobro do limite permitido – e não freia ao cruzar o cruzamento, colidindo com o carro do amigo de Bethany. Na câmera de um oficial minutos após o encontro, Hawkes disse: “Espero matar alguém. Bem, quer saber, eles vão me dar três, quatro, cinco anos. Espero matá-los.” Em 27 de janeiro, ele foi condenado a 10 anos de prisão e teve a carteira cassada por 12 anos. Um agente próximo à família da menina disse: “Esperamos que esta decisão exemplar dê um pouco de paz aos Hawks após a terrível perda de sua filha, irmã, sobrinha, prima e amiga”.

