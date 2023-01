Ucrânia e Biden: Não enviaremos caças F-16 China: “Chega de armas” – Europa

No 341º dia da guerra na Ucrânia, ainda é a disputa de armas que aumenta as tensões sobre o conflito. Os Estados Unidos não enviarão caças F16 para a Ucrânia. Joe Biden disse aos seguintes repórteres. E o presidente americano respondeu com “não” a quem lhe perguntou se apoiava o envio de aviões para as forças de Kyiv, que são cada vez mais solicitados com insistência nos dias de hoje. Então Joe Biden anunciou sua próxima viagem à Polônia sem especificar se iria no aniversário da guerra na Ucrânia.

E depois dos tanques, foi o presidente francês Emmanuel Macron quem abriu uma janela para os caças nos quais Kyiv confiava: “Nada está descartado em princípio”, disse o presidente do Eliseu, dando esperança aos novos pedidos do governo ucraniano, que além de aviões quer outros mísseis e até submarinos alemães, segundo o vice-chanceler Andrei Melnik. Sobre o envio dos F16, o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki especificou que a decisão só será tomada em “total coordenação” com a OTAN, mas Berlim não fala sobre isso, pelo menos por enquanto: “É a hora errada” para discutir isso, ele disse. A porta-voz do governo, Christiane Hofmann, repetiu as palavras do chanceler Schulz de que, em qualquer caso, “não há” aeronaves de combate em jogo. Em vez disso, o presidente francês enfatizou que existem “critérios” que devem ser respeitados antes de qualquer decisão ser tomada: “um pedido formalmente formulado” da Ucrânia, “não há escalada”, “o território russo não foi tocado” e, finalmente, que “a capacidade do exército francês não enfraquecer.”

A Rússia "não perde a esperança" no surgimento de forças políticas interessadas em dialogar com Moscou na Europa. Isto foi afirmado pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov.

Da Itália, por outro lado, o fornecimento de sistemas de defesa antiaérea Samp / T para Kyiv está se tornando cada vez mais.“É possível que sejam enviados”, disse o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, destacando que antes de qualquer movimento “o parlamento será informado pelo ministro da Defesa, Crocito”. O apoio italiano será incorporado precisamente na contribuição da França, enquanto a confirmação de um acordo com Roma para a fabricação de outros 700 mísseis antiaéreos Aster chegou de Paris. Fontes italianas confirmaram que não foram enviados a Kyiv, mas “para modernizar as defesas aéreas dos dois países”. No entanto, as palavras de Macron mostram que o debate sobre aeronaves de combate na Ucrânia está aberto entre os parceiros ocidentais, depois disso até agora só havia portas fechadas para Kiev em uma questão mais espinhosa do que a questão dos tanques, que já irritou Moscou e seus aliados. A China entrou na discussão com a perna reta e, depois de pedir à OTAN que deixasse de lado a “mentalidade da Guerra Fria”, atacou os Estados Unidos, dizendo: “Eles deveriam parar de enviar armas e colher os frutos da guerra”. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, alertou.

agencia ansa Ex-PM da BBC: Ele me disse que um minuto teria bastado (ANSA)

Enquanto para Moscou o envio contínuo de armas para Kyiv representa um “impasse que leva a uma grande escalada”, alertou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.. Mas o Ocidente rejeita as acusações e mantém sua posição: a França e a Austrália chegaram a um acordo para fornecer à Ucrânia projéteis de 155 mm, enquanto o ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, informa que os tanques Challenger chegarão a Kyiv “antes do verão, ou maio, provavelmente da Páscoa”. .” Se o apoio militar é claro, o apoio político também deve ser claro para Kyiv, o que inclui esportes também. Conseqüentemente, o conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak contestou o Comitê Olímpico Internacional acusando-o de “incitação à guerra” por não excluir os russos das Olimpíadas de Paris em 2024. Enquanto a discussão está ocorrendo, uma contagem dos mortos está ocorrendo no local após Ataques russos em nove regiões ucranianas, nos quais ele foi morto Cinco pessoas e outras 13 ficaram feridas. Donetsk continua sendo o foco principal da frente, e depois do Solidar, o confronto de reivindicações entre Kyiv e Moscou mudou-se para Vogledar, o novo centro de combate a 150 quilômetros de Bakhmut. Os pró-russos falam de um avanço perto da cidade, mas Kyiv nega: “Não perdemos nossas posições.”