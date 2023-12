Quem sofre de dores de cabeça deve ficar atento a isto: esta pode ser a solução definitiva para o seu desconforto

Se você sofre de dores de cabeça com frequência, mas não sabe o que as causa, talvez precise procurar no prato: o que você come pode ser o culpado.

Dores de cabeça, enxaquecas, tensão e dores nas têmporas são sintomas de um distúrbio que, em alguns casos, pode ser causado por alimentos e seus componentes. Este é o efeito inesperado de algumas substâncias encontradas nos alimentos. Vamos ver o que devem fazer para tentar consumir o mínimo possível ou limitar a ingestão.

Talvez você nunca tenha imaginado, mas os alimentos podem causar dores de cabeça frequentes: vamos conhecer a lista dos alimentos que causam esse distúrbio e daqueles que, ao contrário, podem ajudar você a se livrar dele mais rapidamente, ou até mesmo preveni-lo.

Dores de cabeça, alimentos que podem causar dores de cabeça

Se você sofre frequentemente de dores de cabeça e já tentou descansar melhor, tomar antiinflamatórios, para tentar combater esse desconforto, mas não conseguiu resolvê-lo, talvez deva olhar mais de perto o seu prato e procurar por a causa ou seu tratamento nos alimentos que você ingere todos os dias.

Na verdade, para combater as dores de cabeça, você pode comer grãos integrais, amêndoas, sementes de linhaça, café e temperos, banana, melancia e vegetais crus, e o motivo é a presença deles nas substâncias que compõem esses alimentos e bebidas. Abaixo está uma lista Alimentos que ajudam a prevenir ou aliviar dores de cabeça, enxaquecas e dores de cabeça tensionais:

banana, O potássio presente nesta fruta desempenha um papel benéfico na prevenção de enxaquecas

O potássio presente nesta fruta desempenha um papel benéfico na prevenção de enxaquecas Vegetais crus e melancia são ricos em água e ajudam a combater a desidratação que pode causar dores de cabeça

café, É um poderoso vasoconstritor

É um poderoso vasoconstritor sementes de linhaça, O ômega 3 que contém combate a inflamação

O ômega 3 que contém combate a inflamação Amêndoas e magnésio ajudam a aliviar cãibras musculares

especiarias, Eles aliviam a congestão e aliviam a tensão nos seios da face

Eles aliviam a congestão e aliviam a tensão nos seios da face Os grãos integrais são carboidratos que são absorvidos mais lentamente do que os grãos refinados, evitando quedas repentinas de energia e, portanto, dores de cabeça.

Então aí Pelo contrário, alimentos que podem causar essa dor. Exemplo:

Alimentos enlatados contendo glutamato

Alimentos industriais contendo aspartame

Você

Chocolate e cacau

Álcool

carne vermelha

Carne em conserva

iogurte

Leite e produtos lácteos

Queijos curados ou fermentados

frutas cítricas

tomates

Chucrute

Esses alimentos são alérgenos, ácidos ou vasodilatadores e devem ser evitados se você sofre de dores de cabeça frequentes. Agora que você conhece a lista de alimentos que ajudam a se livrar das dores de cabeça ou que as causam, cabe a você decidir o que comer. Se tiver alguma dúvida, pergunte sempre ao seu médico.