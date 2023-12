Olbia, Francesco Mariani, Jovem Campeão Científico Regional

Ólbia. Descrito pelos seus professores como “um aluno que ultrapassa fronteiras”, como um rapaz curioso que gostava de aprofundar e enriquecer os seus conhecimentos de forma independente, não se limitando às disciplinas incluídas nos programas escolares, aos dezasseis anos já se destacava no domínio científico. assuntos: não só Campeão Regional em Competição de Ciências Naturaistendo chegado pela primeira vez à Sardenha no ano letivo passado, durante dois anos na Escola Secundária Científica Musa em Olbia, mas também Vencedor do vigésimo lugar na competição nacional O realizado em Assis, que o viu conquistar o recorde, neste caso também, entre todos os estudantes da Sardenha.

Mas Francesco, por sua vez, embora consciente do seu talento, ou melhor, como ele mesmo define as suas capacidades, “da sua vontade de aprender rapidamente”, Ele gosta de se apresentar como “um garoto muito comum”.com a vida típica de um adolescente da sua idade, cheio de compromissos e emoções que vão além dos estudos e o envolvem pessoalmente em diversas áreas da família, das relações sociais e das amizades, bem como do desporto, ao qual se dedicou recentemente de forma forma importante com o objetivo de competir também na área do fisiculturismo, e não apenas na área científica.

“Fui descrito como um típico garoto que está sempre nos livros, mas na verdade não sou um nerd; não me vejo nessa figura. Sou apenas um garoto normal, vivendo uma vida extracurricular muito parecida com essa. de muitos outros meninos da minha idade, formados por família e amizades.” E esporte e paixão, mas nasci com talento para aprender rápido, fascinado pela cultura, curioso e inteligente. Com vontade de estudar algumas matérias, principalmente no A participação em concursos, sobretudo nacionais, foi uma experiência muito positiva, pois o elevado nível geral de preparação permitiu-me competir com distinção, e pude “tenho a oportunidade de aprender muito com eles. não vejo minhas conquistas como motivo de orgulho, mas sim como um dever de aluno e um incentivo para ampliar e aprofundar meus conhecimentos, e me aprimorar cada vez mais”, declara Francesco, e continua: “Minha paixão pela ciência sempre esteve comigo e quando eu crescer gostaria de me tornar astrofísico. Desde criança sou apaixonado pelo sistema solar, era particularmente fascinado por buracos negros e hoje pretendo fazer faculdade de física depois do ensino médio. Atualmente estou pesquisando de forma independente a teoria cosmológica do Big Bounce, também conhecida como Teoria do Big Bounce, que tenta descrever a origem do universo começando com a existência de um universo anterior. Acredito que na vida é preciso fazer perguntas e acredito que as respostas mais autênticas às vezes ficam escondidas atrás de conceitos simples e dados como garantidos”, finaliza Mariani, afirma um verdadeiro cientista.