Franco Perino e os alimentos que protegem: «O que comemos para prevenir as principais doenças»

Tudo muda, mas no último século assistimos a mudanças sem precedentes na vida material e social: eletricidade, automóveis, televisão e, no final do século, a Web, vida sedentária, agricultura química, siderúrgicas produtoras de farinha de alta qualidade e alimentos ultraprocessados ​​com intensificadores de sabor artificiais. , Poluição do ar e da água; O consumo de carne aumentou vertiginosamente, bem Consumo de açúcar, bebidas industriais e bebidas alcoólicas. Todas essas mudanças têm a ver com o aumento maciço do câncer de mama, que é três vezes mais comum hoje do que há cem anos.

Oncologia Se juntarmos homens e mulheres, eles são a forma de câncer mais comum no mundo: cerca de 2.300.000 novos casos anualmente e cerca de 700.000 mortes.. Hoje, para uma mulher nos países ocidentais, a probabilidade de contrair a doença durante a vida é de cerca de 10%. A diminuição do número de filhos e o aumento da idade da primeira gravidez registados no século passado estão entre as principais razões para este aumento vertiginoso. Uma famosa estatística inglesa da década de 1920 mostrava que a incidência de câncer de mama diminuía linearmente com o número de filhos: aquelas que tinham dez ou mais filhos apresentavam quase dez vezes menos chances de desenvolver a doença do que as mulheres que não haviam dado à luz. Hoje, uma ou algumas gestações após os 30 anos protegem muito pouco. A amamentação protege ligeiramente, cerca de 3-4 por cento menos por ano do que a amamentação. Não é muito, mas é o que as meninas que estão esperando para se formar e encontrar um emprego antes de ter um bebê podem fazer hoje. A gravidez precoce provavelmente resultará na maturação da glândula mamária, protegendo-a de causas externas de dano ao DNA e dos estímulos proliferativos dos hormônios sexuais. READ Forense - Criminologia: vestígios de sangue

modificações de DNA Quais são as causas conhecidas que podem causar alterações no DNA da mama? certamente radiação ionizante Em tenra idade (evitamos exames radiográficos desnecessários em meninas), então há tabaco (especialmente antes da primeira gravidez), Poluição do ar, pesticidas e alguns empregos na indústria química. Uma vez que o dano ao DNA se acumula, pode causar proliferação descontrolada; Para que o câncer se desenvolva, é essencial que as células danificadas dentro de nós experimentem um ambiente hormonal e metabólico propício à reprodução, particularmente uma alta concentração no sangue de glicose, hormônios sexuais, insulina e outros fatores de crescimento.

O que pode ser mudado É o ambiente favorecido pelo estilo de vida ocidental, que podemos mudar. Tem sido objeto de minha pesquisa por 40 anos. Com outros colegas, estabelecemos que as mulheres são iguais Açúcar elevado no sangue (embora dentro da faixa normal), com Insulina elevadaCom acima do peso (somente na pós-menopausa), mulheres com níveis plasmáticos mais altos de hormônios sexuais (masculino e feminino). quem não se exercita Eles têm um risco duplo de desenvolver câncer de mama. Além disso O consumo de bebidas alcoólicas aumenta o riscoCerca de 5-10 por cento. Para resumir um tópico muito complexo em um esboço mecânico simplificado, considere que A dieta ocidental moderna (rica em açúcar, farinha refinada, gordura saturada, fast food e alimentos de origem animal) promove alto nível de açúcar no sangue. Como resultado, o pâncreas produz mais insulina. Se por um lado regula o açúcar no sangue, é um fator de crescimento e estimula a formação de testosterona nos ovários, que é então convertida em estradiol e outros hormônios femininos que estimulam o crescimento do tumor. A carga glicêmica da dieta, o sedentarismo e as gorduras hidrogenadas dos alimentos industrializados ajudam a aumentar a insulina.. O álcool estimula diretamente a produção de testosterona nos ovários. Após a menopausa, os ovários não produzem hormônios femininos, mas o tecido adiposo é capaz de fabricá-los, razão pela qual as mulheres obesas adoecem com mais frequência. A vida noturna, por exemplo, o trabalho das enfermeiras de turno, também reduz a melatonina e aumenta os níveis de estrogênio no sangue. As terapias hormonais para controlar os sintomas da menopausa fornecem diretamente hormônios sexuais que estimulam o crescimento de quaisquer células cancerígenas que possam ter se formado na mama. READ Fábricas de papel: milhares de publicações científicas falsas, principalmente da China e da Rússia, revistas de inundação

Preparando-se Claro que existem tendências familiares e genéticas, mas mais do que isso, é aconselhável adotar um estilo de vida que reduza sua prevalência. Hoje não podemos simplesmente mudar a forma como nos reproduzimos (embora seja uma boa ideia lembrar aos jovens casais que não esperem talvez 40 anos antes de pensar em ter um bebê), mas todos os outros fatores que contribuem para causar câncer de mama podem ser modificados. Vamos mantê-lo com baixo teor de gordura, evitar junk food, muito açúcar e sucos açucarados, comer orgânicos (hoje obviamente faz a diferença), grãos integrais, legumes, vegetais e frutas secas para diminuir o índice glicêmico., nós praticamos, não subestimemos que mesmo um mero aperitivo, se consumido diariamente, é imprudente. Estas são as recomendações para a prevenção do câncer e das doenças crônicas que estamos tentando difundir com a Associação La Grande Via.

© Reprodução Reservada

“Guru de comida típica. Solucionador de problemas. Praticante de cerveja dedicado. Leitor profissional. Baconaholic.”