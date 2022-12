Jalili o famoso cirurgião d. Paulo Macri

Por ocasião da sétima edição do Festival de Ciências, foi realizado um encontro dos alunos do quinto ano com o Dr. Galileo Galilei. Paolo Macro, um cirurgião torácico de renome mundial.

A conferência, que representou a segunda etapa de um projeto realizado para orientação fora da função útil de segunda área, na pessoa dos professores. sse Accordino e Veltri, graças à visão da diretora, Teresa Goffredo, foi criado para facilitar a orientação universitária para os alunos. O encontro permitiu que os alunos compreendessem as dificuldades, o compromisso e a paixão necessários para experimentar a profissão médica, que atualmente é uma das favoritas dos alunos que saem da Galilee High School.

Este médico, que possui uma carreira impressionante no ramo da cirurgia torácica minimamente invasiva, foi recentemente protagonista de um ensaio robótico torácico de porta única conduzido ao lado do Dr. Diego González Rivas conseguiu diversificar da abordagem tradicional para os métodos cirúrgicos mais vanguardistas, o que despertou forte interesse dos ouvintes.

Importante também foi a discussão sobre o lado ético da profissão médica, que sem dúvida envolve importantes sacrifícios na esfera privada das emoções, bem como um forte senso de responsabilidade para com os pacientes, que, como observou o médico, estão sempre no centro dos pensamentos mesmo fora do hospital.

Foi emocionante observar a paixão do médico em tratar de assuntos que lhe são caros, mas, acima de tudo, foi surpreendente e comovente ler a carta de um ex-paciente resgatado e apontar para sua falecida mãe como o principal impulsionador de seu empenho profissional. .

O profissionalismo e as emoções transmitidas pelo médico certamente facilitaram a escolha dos meninos e ajudaram a pintar um quadro de uma profissão certamente recompensadora, mas que exigia um sentimento de absoluta devoção ao paciente e às suas necessidades por parte daqueles a quem se destinava. decidiu empreender.

Os sinceros agradecimentos de todos os alunos do ensino médio ao Dr. Macro e aos organizadores do encontro.