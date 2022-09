Chips solares para alimentar pequenos robôs

Chips solares, a ciência se move para o futuro. “Desenvolvemos uma técnica para combinar o ‘cérebro’ da eletrônica de silício e as ‘pernas’ dos capacitores para construir robôs menores do que você vê a olho nu – Ele disse Reynolds Estamos empolgados com as aplicações médicas e ambientais de microrrobôs usando eletrônicos integrados, coisas como detecção seletiva e destruição de poluentes, movimentação de células pelo corpo ou realização de cirurgias em escala microscópica.Os atuadores de memória de forma permitem que máquinas que variam de robôs a implantes médicos mantenham sua forma sem energia contínua, um recurso particularmente útil em situações em que esses dispositivos estão desconectados e a energia é limitada.

Os autores do estudo usaram uma nova classe de atuadores de memória de forma reconfiguráveis ​​rápidos, de alta curvatura e baixa tensão em micrômetro que funcionam por oxidação/redução eletroquímica da superfície da platina, o que cria deformação na camada oxidada resultando em flexão. Esses atuadores têm o potencial de possibilitar a fabricação de estruturas adaptativas em microdispositivos, dispositivos bioimplantáveis ​​e microrrobôs.

Chips de energia solar, o futuro para novas alturas

Um novo chip movido a energia solar tornou possível o controle digital integrado de pequenos robôs que são maiores que a largura de um fio de cabelo humano. Um estudo de prova de conceito conduzido por Michael Reynolds e colegas da Universidade de Cornell Enfrentou um grande desafio no desenvolvimento de robôs autônomos com tamanho menor que 250 micrômetros. Os resultados do estudo foram publicados na revista Robótica. Os microrrobôs têm o potencial de ter amplas aplicações em medicina, ciências ambientais e outros campos, mas primeiro essas máquinas devem superar muitos obstáculos à autonomia. Reynolds e colegas permitiram que o sistema alcançasse o controle digital integrado de microrrobôs. Novos chips movidos a energia solar geram sinais elétricos pré-programados que direcionam os movimentos de caminhada de três tipos separados de pequenos robôs.