Doença de Alzheimer: muitos fracassos, esperança em poucas moléculas

A Organização Mundial da Saúde (OMS) refere-se a eles como uma prioridade de saúde pública porque são agora a sétima causa de morte no mundo: Doenças neurológicasentre eledoença de Alzheimer Tem o maior peso (representando 60% de todas as formas de demência) com 40 milhões de pessoas em todo o mundo afetadas e 150.000 novos casos por ano só na Itália.

Uma pesquisa epidêmica para enfrentá-la está tentando afiar suas armas, mas, infelizmente, os estudos até o momento coletaram muitas falhas, mesmo que melhorias sejam feitas no manejo da doença. Nova esperança coincide com a celebração do Dia Mundial de Alzheimer Em 21 de setembroporém, vem de Um “punhado” de moléculas está em experimentos que pesquisadores de todo o mundo estão mirando em seus efeitos mais promissores.

O Dia Mundial, instituído pela Organização Mundial da Saúde em 1994, visa conscientizar a população sobre essa perigosa doença e este ano traz uma mensagem de esperança. Os cientistas estão, na verdade, cautelosamente otimistas sobre os bons resultados mostrados pela molécula dunanmap que, em um estudo de estágio intermediário, diminuiu a taxa de declínio da atividade cognitiva e funcional. O julgamento continuará com um novo estudo envolvendo 500 pacientes.

De fato, a molécula – um anticorpo desenvolvido para remover placas beta-amilóides relacionadas à doença no cérebro – demonstrou diminuir a taxa de declínio na atividade cognitiva e funcional em 32% em comparação com um placebo. E, há alguns dias, outro anúncio abre as portas para potenciais novos desenvolvimentos terapêuticos: pesquisadores do Instituto Neurológico Carlo Pista, em colaboração com o Instituto Mario Negri de Pesquisa Farmacológica, desenvolveram uma nova molécula contra a doença de Alzheimer. É um composto orgânico administrado por via intranasal nos estágios iniciais da doença que, no estudo em camundongos, inibiu o acúmulo da proteína beta-amilóide, protegendo os neurônios de seus efeitos tóxicos. Também se concentra em uma combinação de dois medicamentos existentes que identificaram uma nova molécula, a nitroMemantina, capaz de combater os danos causados ​​pela doença de Alzheimer e restaurar as conexões nervosas danificadas. O estudo, que foi coordenado pelo Sanford-Burnham Institute for Medical Research nos Estados Unidos, está agora caminhando para a fase de testes clínicos. Além disso, um estudo recente da Universidade de Ferrara mostrou que as drogas em uso hoje, os inibidores da acetilcolinesterase (AChEI), cuja eficácia foi repetidamente questionada no passado, são realmente úteis para retardar o declínio das funções cognitivas na época e reduzir a taxa de mortalidade em cerca de 40%.

O objetivo é encontrar uma cura ou, como primeiro passo, desacelerar significativamente o declínio cognitivo É causada por uma doença que, tanto no mundo como na Itália, atinge números cada vez mais alarmantes. No geral, de acordo com pesquisas da Universidade de Washington, o número de pessoas com demência na Itália deve aumentar 56% até 2050, quando haverá 2.316.951 afetados. No entanto, a previsão para o mundo é de 139 milhões até 2050. Grandes números têm um forte impacto nas famílias, com custos econômicos muitas vezes difíceis de suportar. De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Italiana de Alzheimer Aima e Censis em 2016, o custo médio anual estimado por paciente é superior a € 70.000 e a maior parte é suportada pelas famílias. A média de diagnóstico da doença de Alzheimer é de 12 anos e o número de pessoas envolvidas no atendimento é de 3 milhões, sendo a maioria mulheres.

“Precisamos de pessoas qualificadas para nos ajudar. Ajudo minha sogra há dois anos e não aguento mais”, este é um dos 10.000 pedidos de ajuda que chegam todos os anos de cuidadores à Aima Green Line . Algumas palavras resumem as dificuldades que as famílias enfrentam e a necessidade urgente de mais apoio social. Uma iniciativa nesse sentido será lançada pela Aima em 21 de setembro: Uma equipe de 10 psicólogos estará presente para conceder entrevistas gratuitas aos cuidadores de pacientesPara dar conselhos e assistência.