Ciência vem o dispositivo vestível que monitora a glicose no sangue sem parar

engenheirosUniversidade da Califórnia, San Diego, (Universidade da Califórnia, San Diego), EUA, desenvolveu um protótipo de um dispositivo vestível capaz de monitorar continuamente os níveis de glicose, álcool e ácido lático no organismo, de forma síncrona e em tempo real. O dispositivo é colocado na pele com uma fita tipo velcro equipada com agulhas microscópicas, ou microagulhas, cada uma com um quinto da largura de um fio de cabelo humano. Usar o dispositivo não é doloroso: as agulhas finas mal penetram na superfície da pele para revelar biomoléculas no fluido intersticial, o fluido que envolve as células sob a pele. O dispositivo pode ser usado na parte superior do braço e envia dados sem fio para um aplicativo de smartphone dedicado. pesquisadores deUniversidade da Califórnia San Diego Center for Wearable Sensors Eles descreveram seu dispositivo em um artigo publicado em 9 de maio A natureza da engenharia biomédica. “É como ter Laboratório completo na peleO gerente do centro disse Joseph Wang, professor de nanoengenharia da Universidade da Califórnia, San Diego e coautor correspondente do artigo. “Ele pode medir continuamente vários sinais vitais simultaneamente, permitindo que os usuários monitorem sua saúde enquanto realizam suas atividades diárias”. A maioria dos dispositivos de monitoramento contínuo da saúde, como monitores contínuos de glicose no sangue para pacientes com diabetes, medem apenas o sinal. O problema, disseram os pesquisadores, é que essa abordagem impede que os pacientes gerenciem sua doença de forma mais eficaz. Monitorar os níveis de álcool é útil para pessoas com diabetes, por exemplo, porque beber álcool pode diminuir os níveis de glicose. As informações sobre o ácido lático – que pode ser monitorado durante o exercício como biomarcador de fadiga muscular – são úteis para os diabéticos porque a atividade física afeta a capacidade do organismo de regular a glicose. Os pesquisadores estão atualmente trabalhando no desenvolvimento de sua tecnologia para chegar ao marketing em breve.