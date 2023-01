Reebot – ConfineLive acessa o Creative Science Hub em Roma

Reinicialização, economia circular e cultura aberta

Segunda-feira, 30 de janeiro no Technotown Podcast House, o “Reboot Summit” está agendado com Mesas redondas, workshops e palestras

Sobre economia circular e cultura aberta para um futuro sustentável

Roma, 25 de janeiro de 2023 – De janeiro a março de 2023 programação cultural para Technotown, Centro de Ciências Criativas Roma Capital, e concentra-se emEconomia circular E como cultura aberta Pode apoiar o desenvolvimento e a inovação de forma sustentável.

Apoiado por ASSIPOD.org – Associação Italiana de RadiodifusãoTechnotown Partner, W.L.LAssociação Linuxshell ItáliaEm cooperação com Projeto Cultura ZètemaUma série de iniciativas dedicadas a jovens, alunos do ensino fundamental e médio, professores e treinadores, criadores, podcasters e simples curiosos serão implementadas.

Quarta-feira, 25 de janeiro e 1º de fevereiro, das 15h às 16h30será realizado Laboratório de reinicializaçãoum laboratório para ensinar como reformar computadores antigos instalando sistemas operacionais e softwares de código aberto.

Domingo, 5 de fevereiro, às 17hNo Sala Teatro de Technotown, a exposição será inaugurada Galeria aberta de fotografia de robôs Dedicado ao tópico de rotação: as imagens coletadas serão exibidas até 31 de março.

No centro das iniciativas, segunda-feira, 30 de janeiroserá reinicialização superiorcom um dia inteiro Das 10h00 às 18h00Especialistas em economia circular e cultura aberta compartilharão seus conhecimentos e experiências. Mesas redondas, workshops, palestras e sessões de networking Eles permitirão uma troca de ideias sobre como esses conceitos podem ser implementados na prática diária. Durante o dia será possível participar, Das 15h00 às 16h00bem como para Desafio de reinicializaçãouma Oficina de reciclagem criativa Aprender a criar dispositivos tecnológicos com materiais residuais, como papelão ou folhas de plástico.

Todas as iniciativas acontecerão dentro da Technotown Podcast House. Para participar dos eventos gratuitamente, é necessário fazer reserva online no site http://assipod.org/rebootsummit.