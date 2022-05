O Japão é famoso pela longevidade e saúde de seu povo. Não só isso, Sunshine também é um dos países com as menores taxas de obesidade. Uma dieta rica em alimentos frescos e sem açúcar. Entre os ingredientes que todos conhecemos e temos os maiores benefícios, o wasabi. O rabanete japonês é frequentemente usado com sushi e é famoso por seu tempero.

Mas tem muito mais a oferecer do que o sabor forte do peixe cru. Na verdade, o wasabi tem muitas propriedades que promovem a saúde.

Esta incrível raiz japonesa nos ajudará a perder peso mais rápido, além de 3 benefícios ósseos e cerebrais que ninguém conhece

De acordo com alguns estudos, essa raiz pode, de fato, conter elementos que retardam a formação de gorduras. Isso porque possui propriedades que aumentam a temperatura corporal e, assim, estimulam o processo de metabolismo. Graças a isso, queimaremos mais calorias e essa incrível raiz japonesa nos ajudará a perder peso.

Mas o wasabi também tem muitos benefícios ocultos. Esta raiz tem propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias que podem ajudar a evitar intoxicação alimentar. Também pode ajudar a prevenir doenças cardíacas, diabetes e câncer.

O rabanete japonês também terá efeitos neuroprotetores e antioxidantes e ajudará a prevenir doenças neurodegenerativas, como Mal de Parkinson. Por esta razão, esta raiz pode prevenir o envelhecimento prematuro.

Finalmente, o wasabi pode ser particularmente eficaz contra a osteoporose, uma doença que causa ossos frágeis. Certos componentes nesta raiz podem ajudar na formação óssea e reduzir a chance de fratura.

Onde encontrar wasabi e seus possíveis usos

Se você está procurando wasabi de alta qualidade, a única maneira de encontrá-lo é online. Existem dois tipos de pasta ou pó. De fato, os produtos disponíveis em lojas e supermercados podem conter mais raiz-forte do que wasabi puro. Portanto, é sempre recomendável verificar os ingredientes cuidadosamente.

Existem maneiras especiais de usar essa raiz. A primeira é combiná-lo com Pipoca, agite-o com poeira. Não adicionamos sal porque o sabor pungente é suficiente para provar. Outra maneira é misturá-lo com chocolate. Não só ajuda na digestão, mas também satisfaz aqueles que desejam uma guloseima após a refeição, sem sobrecarregá-los. Finalmente, você pode combinar amendoim e ervilha com wasabi. Ótima maneira de preparar alguns lanches como aperitivos. Há também pastéis de wasabi, geralmente disponíveis em lojas étnicas.

Sugestões de leitura

