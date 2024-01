Nobel Parisi e Monsenhor Forti, Diálogo em Vico entre Ciência e Fé – Chieti

Cheeti. Dia de Abruzos Giorgio Parisi, Prêmio Nobel de Física, reuniu-se com alunos e professores em encontro duplo no Instituto Marconi de Beni pela manhã e na Escola Secundária Clássica de Chieti à tarde. Esta iniciativa, intitulada “Um Dia com Giorgio Baresi”, é organizada pela Fundação Proxima Europe e pelo estimado gabinete Luciano d’Alfonso.

No Teatro, o professor proferiu uma palestra sobre o tema “A relação entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno”. O diretor estava lá para recebê-lo na escola secundária da Corso Marocchino Paola Di Renzoprefeito Diego FerraraA quem dedicou dois livros (um deles escrito por Rafael Fraticelli E o outro de Rafael Biggie), Conselheiro Governamental Sílvia De PasqualeDiretor do escritório regional da escola Massimiliano NarducciAssim como Dalfonso e os palestrantes da conferência. O seminário foi moderado pelo professor de literatura clássica do ensino médio Silvia Elena Di Donato O Arcebispo Vasto de Chieti apareceu como orador Bruno Fortee professores Adriano Ardovinoda Universidade Annunzio e Francisco Visani Dos laboratórios Gran Sasso.

O tema foi rejeitado do ponto de vista religioso por Monsenhor Forti, que acredita que pode haver diálogo e comunicação entre teologia e ciência “em nome da humildade”. Portanto, não à “teologia arrogante que quer dar respostas a tudo”. O cientista eclético, que também escreve contos de fadas para crianças, entre outras coisas, concordou imediatamente com este conceito: “A ciência explica o mundo através do mundo”, respondeu ele, “e a religião o faz através de algo que transcende o mundo”. “São dois campos diferentes, e cada um deve ter a humildade de não invadir o campo do outro.” Alimento para reflexão também veio de d'Alfonso que, entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno, chamou a atenção para o conceito de limite, começando com uma ideia muito atual: a infinita pequenez dos dados computacionais que leva, através da enorme coleção, a fenômenos de dados muito maiores como a queda da autonomia e da democracia.

Para a Vico Classical High School, a conferência também marcou o regresso a eventos deste tipo após um hiato de três anos devido à pandemia. O diretor Di Renzo também aproveitou para apresentar o projeto especial envolvendo alunos do ensino médio durante três anos, intitulado “A Humanidade Acolhe a Ciência” que tem como objetivo propor aos estudantes a óptica, também querida pelo famoso físico, para reunir o conhecimento humano com o conhecimento científico. Por fim, o diretor da escola anunciou a chegada da nova escola secundária de matemática, que começará na FICO a partir do próximo ano letivo. Em vez disso, Parisi passou a manhã em Bini com os alunos de Marconi participando de uma reunião motivacional, a pedido do diretor da escola. Angela Pizzi. Entusiasmado e informativo, o ganhador do Nobel – a quem um grupo de astrônomos também dedicou um asteroide que receberá seu nome em 2022 – entregou-se com gentileza e presteza às perguntas do público jovem. “Perguntas inteligentes”, comentou no final, “jovens curiosos e dispostos. “Estas reuniões mostraram-me a Itália, o que me deu esperança num futuro melhor.”

© Todos os direitos reservados