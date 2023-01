Encontros de ciência e filosofia para alunos do Instituto Científico “Masatine”

É hora de Festival de Ciências e Filosofiao evento que reúne todos os anos os maiores estudiosos da ciência e da filosofia em Foligno, num festival marcado por um sabor cada vez mais internacional.

estudantes Colégio Científico Mazzente De Gubbio através do PCTO (rotação pré-escolar/trabalho) também vinculado ao Laboratório de Ciências Experimentais em Foligno com o projeto de três anos “Pensamento Científico e Literário”.

Esses dias os alunos conheceram o filósofo da ciência Silvano Taglegambi e linguista Arcanjo Massimo Para a Unidade 2 “Espaço, Som, Movimento”.

O projeto, do qual participam os alunos científicos de Mazzatini, visa separar o pensamento “científico”, com sua “modelagem”, e o pensamento “literário”, com sua “narrativa”, para chegar a uma elaboração – uma paráfrase – da linguagem “humana” comum ” pensou que os envolverá como ” Embaixadores da Ciência e da Filosofia” até abril, com reuniões com cientistas e escritores, como astrofísicos Patrícia Caravioque terminará com a participação no Festival de Ciência e Filosofia em Foligno.