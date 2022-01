A cera é uma substância gordurosa que se forma dentro de nossos ouvidos. Na verdade, destina-se a proteger o canal auditivo da sujeira externa, fluidos como água do chuveiro e da piscina e bactérias e fungos causadores de doenças. Assim, uma certa quantidade de cera funciona para proteger nossos ouvidos. No estado normal, portanto, na ausência de certos problemas, o ouvido deve ser limpo diariamente. Haverá opiniões conflitantes sobre este assunto.

prática de cotonetes

Existem muitas maneiras de Remoção do excesso de ceraTambém porque, se permanecer por muito tempo, pode causar a formação de tampões de ouvido ou infecções de ouvido, resultando em desconforto e dor nos próprios ouvidos. Um cotonete sempre nos pareceu uma boa ideia. Mas preste atenção ao tipo usado. Cotonetes lineares podem ser desconfortáveis ​​a longo prazo e danificar o sistema.

A limpeza diz respeito à parte externa do canal auditivo, não devemos ir muito fundo e, acima de tudo, apenas eliminar o excesso. Portanto, usar cotonetes que tenham uma forma específica como “pêra” é provavelmente a melhor solução. Essas ferramentas grandes impedem que a ferramenta fique muito profunda, permanecendo rasa na área de interesse. Desistir deles depois do banho pode ser sua melhor aposta. Mas vamos ver como podemos fazer no caso de tampões de ouvido irritantes.

Limpamos os ouvidos e nos livramos dos tampões de cera dessa maneira, o que pode ser uma cura para todos para melhorar nossa audição

Quando passamos muito tempo sem limpá-los ou costumamos ir à piscina, é mais fácil formar tampões de cera que nos impedem de ouvir bem. São concentrados que não podemos remover nem mesmo usando certos sprays para limpar nossos ouvidos. Existe um método que podemos fazer em casa e nossas avós o utilizam principalmente. Serão as chamadas “velas”. No entanto, muitos médicos são contra o uso dessa ferramenta porque é perigoso não apenas para os ouvidos, mas também para o cabelo e a pele. De fato, velas de cera reais devem ser acesas e, com a queima, a cera sobe no duto mais estreito aplicado ao ouvido.

As dúvidas sobre essa prática estão relacionadas não apenas à queimação, principalmente próximo aos cabelos e pele, mas também ao fato de que resíduos de cera podem se depositar no sistema auditivo criando uma vedação adicional. Definitivamente as melhores gotas com glicerina e óleo mineral.

Como proceder

Limpamos os ouvidos e removemos os tampões de cera, inclinando a cabeça para o lado com a orelha apontando para cima. Algumas gotas devem ser inseridas e você deve permanecer na posição por alguns minutos. Em seguida, remova a cera derretida enxaguando com água morna. A gestão é variável. Há casos em que você precisa inseri-lo duas vezes por dia durante vários dias ou uma vez por semana. Definitivamente, é recomendável que você pergunte na farmácia ou diretamente ao médico sobre a melhor maneira de proceder de acordo com o nosso caso.

aprofundar

