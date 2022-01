Grandes Realizações da Ciência – RENOVATIO 21

Os astrônomos estão perplexos com um corpo celeste misterioso que parece liberar enormes explosões de energia em intervalos regulares de 18 minutos.

Como um farol, o farol emite radiação três vezes por hora com uma intensidade que o torna um dos pontos mais brilhantes do céu, e os pesquisadores dizem que pode se transformar em uma classe totalmente nova de corpos celestes.

Uma equipe liderada pela astrofísica Natasha Hurley Walker, do Centro Internacional de Pesquisa em Radioastronomia, observou mais de perto o objeto depois que ele foi descoberto pelo estudante da Universidade Curtin, Tyron O’Doherty, que usou o telescópio Murchison-Widefield. No interior da Austrália Ocidental.

“Este objeto estava aparecendo e desaparecendo horas depois de nossas observações”, disse Hurley Walker. propaganda.

“Foi totalmente inesperado, foi um pouco assustador para um astrônomo, porque nada conhecido no céu faz isso.

futurista “A coisa mais interessante”, escreve ele, “é quão longe está de nós.”

“Está muito perto de nós”, disse o cientista, observando que o inexplicável corpo celeste estaria “a cerca de 4.000 anos-luz de distância. Está em nosso próprio quintal galáctico”.

Pode ser um daqueles corpos celestes apelidados de “eventos astronômicos transitórios”, mas isso é de particular interesse devido ao seu flash extremamente rápido.

“Transientes” (também chamados de “transitórios”) geralmente aparecem dentro de alguns dias e depois desaparecem por meses a fio. Ou eles ligam e desligam em alguns milissegundos.

O brilho incomum desse objeto levou os pesquisadores a acreditar que estavam olhando para um objeto com um campo magnético muito forte.

em um Novo estudo Publicado esta semana na famosa revista temperar a natureza a equipe sugere que poderia ser um “magnetar de muito longo alcance”.

“É um tipo de estrela de nêutrons de rotação lenta cuja existência seria teoricamente esperada”, disse Hurley Walker no comunicado. Estrelas de nêutrons são os restos mortos e extremamente densos de uma estrela.

“Mas ninguém esperava que descobrisse assim em primeira mão, porque não esperávamos que fosse tão brilhante”, continuou ele.

“De alguma forma, converte energia magnética em ondas de rádio com mais eficiência do que qualquer coisa que já vimos antes.”

Tais hipóteses também servem para negar a ideia de que possa surgir naturalmente: e se essas emissões de rádio, com ritmos constantes e constantes, tivessem um transmissor inteligente?

Então a Dra. Natasha Hurley Walker queria deixar claro que eles “não eram nem um pouco estrangeiros”, O astrofísico A Vigia.

Isso porque ele libera uma quantidade astronômica de radiação em uma enorme largura do espectro de frequência, exigindo enormes quantidades de energia para produzi-lo, descobriu a equipe de astrônomos, que claramente não estão familiarizados com Escala Kardashev, o esquema de desenvolvimento da civilização que antecipa a possibilidade, para uma chamada civilização do tipo II, ser capaz de acumular toda a energia de uma estrela no centro do seu sistema – para nós o Sol. Esta energia corresponde à figura 4 × 1036 Watts.

Conforme mencionei 21. renovaçãoAlgo também está se movendo no mundo acadêmico: o astrônomo de Harvard Avi Loeb argumentou que o objeto visto em 2017 se chama “Oumuamua(No Havaí ‘Mensageiro que chega primeiro de longe’ ou ‘Mensageiro do passado distante’), mas também conhecido pelo nome científico de 2017 U1 – poderia ser a evidência tangível para o esclarecimento definitivo de um problema científico muito antigo e complexo questão para a vida extraterrestre.

O astrônomo Loeb expressou em voz alta sua crença de que Oumuamua poderia ser evidência de uma civilização alienígena que enviou parte de sua tecnologia ao nosso planeta para nos visitar.

Foto de Eli Vukunova via DeviantarPublicado sob uma licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Não Portado (CC BY-NC-ND 3.0)