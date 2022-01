Os 13 segredos do mágico James Randi

O segredo da arte de viver e pensar é descoberto na última página como um assassino em um romance policial. É composto de duas palavras, substantivo e adjetivo: pura curiosidade. Este é o culminar de 250 páginas de “Geniale” (Feltrinelli, 2022, €16,90), um livro peculiar de Massimo Polidoro. Estranho porque é a biografia de James Randi, o “mago” emprestado à ciência, e ao mesmo tempo a autobiografia do jovem Polidoro, nascido na Vogueira em 1969, e hoje jornalista, escritor, psicólogo e secretário da Cicap Nacional , a Comissão Italiana de Monitoramento de Alegações de Pseudociência, fundada em 1989 por Piero Angela (na foto, James Randi em Pádua para o Festival Cicap de 2017 com Massimo Polidoro e Piero Angela).

perda de espanto

A curiosidade é o motor do mundo. Todos nós nascemos curiosos. Infelizmente, o “intelecto convergente” veiculado pela escola (que também tem suas vantagens) não cultiva esse talento, nem mesmo seu pressuposto: a capacidade de questionar. Os conceitos e descobertas científicas estão lá, bem embalados nos panfletos a serem estudados, mas pouco se fala sobre como chegamos lá, muitas vezes por aventura, o que é muito mais interessante. Nós videotelefones com smartphones e navegadores por satélite direcionam nossos voos, assistimos as Olimpíadas na China e os desertos de Marte ao vivo de casa, conversamos com Siri, Alexa ou outros aplicativos de IA, mas ninguém se surpreende com essas maravilhas, todo mundo dá como certo, o que me deixa sozinho para me maravilhar com a falta de espanto deles. Para Polidoro, o país das maravilhas da noite explodiu em um palmeiral da Flórida quando James Randi o fez olhar em um pequeno telescópio e lhe mostrou Júpiter.

Máquina do tempo?

A máquina era a lendária “Questar”, seu alvo era de apenas 9 centímetros, esquema óptico de Maksutov. Pouco mais que um jogo, embora caro. Júpiter, com seus pontos vermelhos e sistemas de nuvens em faixas alternadas de luz e escuridão, surpreendeu o menino, mas James Randi despertou sua curiosidade apresentando Questar como uma “máquina do tempo”: Júpiter viu – explicou – como era há 45 minutos, como longa luz leva Daquele planeta para chegar à Terra. E não acabou. Randy mirou na Galáxia de Andrômeda: um retrocesso no tempo de dois milhões de anos, quando o Homo sapiens ainda não havia aparecido.

Milhões de dólares para pegar

James Randi, nascido em Toronto em 1928, morreu aos 92 anos, de câncer de cólon. Um pesquisador em técnicas de bruxas, desvendando os truques de Yuri Geller que me disse para dobrar facas com “o poder da mente” e o mito da “memória da água” – uma suposta descoberta do biólogo francês Jacques Benveniste publicada em “Nature and Then De volta” — dê um duro golpe na prática da homeopatia. Nos laboratórios, Randy estava em casa como consultor: às vezes os cientistas são enganados, é preciso um especialista e um olhar de fora para entender o ponto fraco da pesquisa. Ele se naturalizou americano, tornou-se uma estrela da televisão americana e da ciência popular e em 1981 a União Astronômica Internacional batizou o asteróide 3163 em seu nome, um verdadeiro fenômeno sobrenatural. Em trinta anos de tentativas, ninguém conseguiu, em 2015, Randy deu o prêmio a organizações que promovem o pensamento crítico. Dotado de um forte senso de humor, ele tinha uma visão otimista da vida: até a quimioterapia – disse ele – parecia mais suportável do que ele esperava.

Um livro sobre o paranormal

“Brilhante” soa como um conto de Cinderela e Príncipe Encantado. Quando criança, Massimo era fascinado por histórias de OVNIs, espiritualidade, magia, fenômenos paranormais e astrologia. Jornais e livros estavam cheios deles, mas suas histórias pareciam contraditórias ou pouco convincentes. O que era real? A mente de Massimo permaneceu incerta e confusa até que ele leu o livro que Piero Angela havia tirado de seu programa de TV “Journey into the Paranormal” em 1978. Este livro, que eu amarelava por anos em uma cabine, abre seus olhos para búfalos de boa-fé, mal-intencionados. búfalos obstinados, e magos sérios (ou seja, profissionais professos) E os vigaristas. Acima de tudo, o faz descobrir o método científico.

Duas mensagens e duas respostas

Enquanto estudava no ensino médio, antes de sair para as férias, Massimo escreveu uma carta a Piero Angela endereçando-a a Ray: ele lhe disse que gostaria de conhecê-lo para saber mais sobre o que havia lido. Outra carta a enviou a James Randi nos Estados Unidos: ele soube de sua existência pelo livro de Angela, e agora conhece sua extraordinária capacidade de inventar e desmascarar truques, sua fama na televisão, sua inteligência medida por quociente. (QI) 148. Ele pensou que essas cartas eram como moedas jogadas na Fontana di Trevi, mas ao retornar para sua grande surpresa descobriu que Ângela e Randy haviam respondido e aceitado a reunião.

Em uma montanha russa louca

A partir daquele momento, foi como se o garotinho tivesse pousado em uma montanha-russa maluca: ele se vê almoçando com seus ídolos, sendo recebido nos bastidores e no palco de seus programas de TV e, eventualmente, sendo oferecido por Angela – um ano viagem aos Estados. onde seria convidado de James Randi e reuniria as experiências que resultaram muitos anos depois de sua nomeação como secretário nacional do Cicap, a associação educacional que Piero Angela havia fundado entretanto com Silvio Garatini, Margherita Hack, Tulio Righi e outros estudiosos.

vida paralela

Embora “Geniale” esteja desatualizado, ele reconstrói as vidas paralelas de Randy e Polidoro. Os capítulos são na verdade treze “lições” de magia e ciência, cada uma das quais é também um ensinamento existencial: jogue-se fora sem esperar nada; Desenvolva sua paixão sempre tentamos; Seja humilde e reconheça suas limitações; mudar a perspectiva e aproveitar as oportunidades; criticar reivindicações, não pessoas; Seja altruísta por diversão; Aprenda a fazer escolhas racionais; Não desperdice sua atenção. definir as prioridades; Coloque ordem dentro e fora de você; Continuar a enfrentar dificuldades. E, finalmente, a regra com a qual começamos: você tem curiosidade absoluta. No final, o singular Bildungsroman se transformou em um guia prático para a vida.

Pense como um cientista

Há muitos pontos de contato entre o “Geniale” e o último livro publicado por Massimo Polidoro antes dele: “Pense como um cientista” (Piemme, 2021, 168 páginas, € 16,50). A diferença é que neste caso o conteúdo, sem abrir mão da clareza, simplicidade e histórias divertidas, é mais “filosófico” e focado no método científico.

A Covid mostrou o quão pouco a escola tem conseguido divulgar a forma como os cientistas trabalham para a população para acessar o conhecimento aprovado. Ao longo de dois anos, pesquisas epidemiológicas e biofarmacêuticas transformaram o mundo em um laboratório aberto a todos, proporcionando uma oportunidade excepcional de aprendizado em grupo. É muito lamentável que fraudes de mídia social, jornalistas despreparados, talk shows mal complacentes e até acadêmicos ou surfistas de comunicação inexperientes tenham perdido a oportunidade: Antonella Viola, Giuseppe Rimusi, Ilaria Capua, Giovanni de Berry e alguns outros foram salvos. . Lido à luz da “epidemia de informação” deplorada pela Organização Mundial da Saúde, o livro de Bolidoro é um bom antídoto para a má comunicação porque enfatiza a importância do ceticismo, descreve o método da ciência, afirma a utilidade do “Código de Occam” para mitigar um campo não essencial e ensina como retornar a fontes confiáveis. As diferenças entre as páginas Ciência, Web e “As Oito Ferramentas para o Bom Pensamento” são típicas.