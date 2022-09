farmacêutico. No RADAR, nasceu o “Think Tank” de Menarini. Massimo Scacaparozzi junta-se à equipa

Lucia Allioti, acionista e conselheira da Minarini, anunciou a novidade. O ex-presidente da Farmindustria liderará o laboratório de ideias, ideias e diálogos que o IDF florentino deseja. Scaccarozzi: “O objetivo será analisar os problemas econômicos e sociais, promover a comparação entre os principais especialistas da área para obter ideias concretas e olhar para 2030 com confiança”

A fórmula está em constante evolução. companhia farmacêutica Minarini Ele lança novas cartas e anuncia o nascimento do ON RADAR um Think Tank para “observar a comunidade, identificar problemas, colocar em campo ideias, ideias e, acima de tudo, através do diálogo, tentar melhorar o contexto em que vivemos para iniciar mudanças reais “. Mas não é só isso, ele está ampliando sua equipe: será ele quem vai dirigir e coordenar o trabalho do laboratório Massimo Scacabarozzi.

Uma nova aventura para Scaccarozzi, Presidente da Farmindustria por 11 anos consecutivos de junho de 2011 até julho passado, por vinte e um anos em Janssen Itália do Grupo Johnson & Johnson, onde atuou como Presidente e CEO e a partir de 18 de julho deste ano como Presidente da Fundação Expo Roma 2030.

No radar – disparou Fundação Internacional MinarinDurante um evento de imprensa em Roma – como o nome indica – tentarei focar no potencial e nas questões a serem resolvidas em várias questões sociais, econômicas e culturais, com as melhores habilidades contribuindo para as questões abordadas de tempos em tempos.

O Centro Menarini Think Tank focará em questões sociais, econômicas e culturais que também se cruzam com questões industriais e ambientais, em um diálogo aberto. Um dos primeiros objetivos seria monitorar a realidade, explorar pontos fracos e fortes como no radar, e estabelecer uma agenda de prioridades com os assuntos mais urgentes a serem abordados. Por isso, foque em personalidades capazes de contribuir de forma original e substantiva para atingir esse objetivo.

“Uma grande empresa, uma grande empresa farmacêutica, além dos aspectos industriais e de pesquisa, acho que outros contextos também devem ser desenvolvidos – disse Lúcia Aloti Acionista e membro do Conselho de Administração da Menarini – uma grande empresa é um organismo vivo dentro de um contexto social, respirando paralelamente ao fôlego de seu contexto social. Ao longo dos anos temos dado atenção a esse aspecto, mas agora essa atenção deve ser colocada cada vez mais no sistema, ouvindo um contexto social e econômico não ligado à nossa parte farmacêutica, mas a tudo ao nosso redor para entender melhor a realidade e dê sua contribuição: as soluções são criadas a partir do diálogo. É por isso que perguntamos a Massimo Scacaparozzi se ele quer “viajar” conosco.

“É com muito orgulho que começo esta nova aventura do grupo Menarini: com este projeto queremos propor novas ideias envolvendo personalidades eminentes, criando oportunidades de discussão com diversos interlocutores e tentando transformar dificuldades em desafios – explica. Massimo ScacabarozziDiretor do ON RADAR – Da ciência à arte, da economia à medicina A Menarini International Foundation promove há anos o desenvolvimento do conhecimento, e o ON RADAR Think Tank se encaixa perfeitamente nessa profissão cujo objetivo é encontrar ligações entre diferentes disciplinas.”

