Como a ciência explica esse fenômeno? Entrevistamos o biólogo marinho Julien Dubreuy

A propagação dos polvos no fundo do mar é uma epidemia para os pescadores da costa atlântica. Este ano, eles devoram moluscos e crustáceos e privam todos os pescadores do Grande Oeste. Para saber mais sobre este fenômeno, entrevistamos Julien Dubreuil, um biólogo marinho.

Durante vários meses, os polvos devastaram o fundo da costa atlântica. Lagostas, muffins, vieiras, nenhuma espécie está imune ao apetite voraz dos cefalópodes. Grande perda de lucros para os pescadores no oeste da França porque os polvos às vezes acabam em armadilhas e devoram o pescado. Uma nova competição inesperada perturba o ecossistema marinho e a economia pesqueira.

Sobre este assunto, a equipe editorial recomenda

Para perceber de onde vem este fenómeno e que soluções podem existir, entrevistámos Julien Dubreuil, biólogo marinho de Quimper e gestor de projectos da Comissão Regional para a Pesca Marinha e Educação Marinha (CRPMEM) na Bretanha.

Julien Dubrell, você notou o cultivo de polvos?

Estamos claramente em um ano muito especial em comparação com a última série histórica. O fenômeno da reprodução do polvo já foi documentado, e temos alguns na literatura científica dos anos 1950-1960. Eu padronizo os últimos lançamentos do Morbihan. Números importantes como esses, Não vimos nenhum na última década de dados. Somos 20 vezes maiores do que no ano passado e, portanto, com cargas úteis realmente incríveis.

Quais são os motivos dessa disseminação?

O que torna essa disseminação provável são as condições climáticas aquáticas favoráveis ​​que permitiram à espécie ter um bom sucesso reprodutivo no ano passado. As espécies criadas experimentaram mais juvenis chegando à idade adulta e por serem espécies de crescimento muito rápido, não vivem muito tempo. Os polvos costumam viver entre um e dois anos e devem crescer muito rapidamente e, portanto, comem muito. Possui um sistema digestivo que se adapta à ingestão de grande quantidade de alimentos, principalmente ostras, crustáceos, camarões, caranguejos, vieiras, vidros e ostras. É o alimento básico alvo.

Como protegemos esses recursos e as empresas de pesca?

É muito complicado. Existem vários eixos para trabalhar. Sim, somos obrigados a adaptar a gestão. Falamos sobre os primeiros depósitos de vieiras em Morbihan, que abriram esta semana [mi-octobre 2021, NDLR]A gestão foi totalmente adaptada, menos licenças concedidas, menos dias de caça no calendário anual e menos tempo de caça. É uma adaptação muito necessária ao fato de que há menos conchas nos sedimentos.

Outra necessidade básica, que é a capacidade de caçar todos esses predadores e trazê-los de volta. O polvo deve ser trazido de volta, seja com pá, armadilha ou rede de arrasto. Tem valor comercial e acima de tudo o que é preciso compreender é que o polvo moído é um polvo que já não come marisco no canteiro. É por isso que te falei sobre o apoio ao poder público, é preciso alertá-lo e flexibilizar a regulamentação.