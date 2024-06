Entre “revoluções”, ciência, inovação e a descoberta de Aquasparta (Tr) por ocasião do “Festival do Renascimento” de 8 a 23 de junho

Aquasparta (TR) – Em Aquasparta (Tr), a grande temporada renascentista voltará à cena com a 25ª edição do “Festival Renascentista” que de sábado, 8 de junho a domingo, 23 de junho de 2024 oferecerá um movimentado calendário de eventos teve como foco a reconstituição da chegada do príncipe Federico Cesi conhecido como Il Lencio à cidade no início do século XVII. A Cidade da Água é um município da Úmbria no centro de uma região rica em recursos históricos, artísticos e ambientais.

A participação nas inúmeras iniciativas propostas pela La Festa del Rinascimento será também uma oportunidade para conhecer a essência da zona Acquasparta, que representa não só o emblema do Renascimento na Úmbria, com a arquitectura do Palazzo Cesi, fulcro da a cidade. Todo o centro histórico, e a igreja de Santa Cecília que alberga os túmulos da ilustre família Cissi, mas situada no coração de uma zona capaz de oferecer um vasto leque de oportunidades de visita e lazer, desde as antigas ruínas arqueológicas da cidade de Carsolai, povoação romana que surgiu em estreita ligação com a passagem da Via Flaminia como centro de assembleia Da população pré-romana residente nas colinas e na paisagem envolvente, até às aldeias medievais que pontilham a zona envolvente, como Portaria, uma aldeia situada imersa na paisagem de conto de fadas, onde a Igreja dos Santos Filipe e Tiago foi construída pouco depois do ano 1000 através da reconstrução Usando o “Spolia” vindo do sítio de Carsolai, até as trilhas naturais das montanhas Martani que pode ser explorada a pé, de bicicleta ou a cavalo, entre densos bosques de carvalhos, carvalhos e faias, com grutas, dolinas e dolinas caracteristicamente devido ao efeito erosivo da água que perdura há séculos.

O Centro Aquasparta está inserido numa zona onde a arquitectura milenar, moldada por séculos de história, se integra harmoniosamente com o ambiente natural moldado pela mão do homem, num conjunto de olivais, florestas, vinhas e campos cultivados, de onde saem os tesouros gastronómicos. da região distinguem-se fortemente pela sua marca histórica e cultural. O legado da época renascentista através do estabelecimento da supremacia da família Cissi na cidade, durante o século XVI, e, em particular, a personalidade do personagem principal. Frederico Ceci.

Senhor de Aquasparta e animador de uma corte requintada e luxuosa, mas também cientista, naturalista e especialista em botânica e astronomia, Federico Chissi conseguiu criar uma união feliz entre a estética renascentista e o conhecimento científico, cultivando os seus múltiplos interesses. Também combinou o seu nome com o da Accademia dei Lincei, no início do século XVII, a primeira academia científica da Europa da qual Galileu Galilei também foi membro.

A onda de inovação que o Renascimento trouxe aos vários campos do conhecimento, e que deixou marcas visíveis no Aquasparta, encontrará o seu momento de máxima celebração por ocasião da 25ª edição do “Festival do Renascimento”, que este ano também proporá um calendário diversificado de iniciativas históricas, comemorativas e culturais, mas também recreativas e uma degustação gastronômica, com o objetivo de comemorar a chegada de Federico Ceci, conhecido como Il Lencio, que se mudou para Aquasparta logo após seu casamento com a jovem Artemisia Colonna, que ocorreu em 1614.

O tema principal da edição de 2024 do Festival do Renascimento, em torno do qual se desenvolverá um denso calendário de propostas culturais, incluindo encontros, conferências e visionários, será “Revoluções”, um fio condutor que corporiza o aspecto qualificador da Temporada do Renascimento, que considera a era da ruptura com os séculos anteriores e das grandes inovações em todas as áreas do conhecimento humano.

Dois acontecimentos decisivos: a descoberta das Américas pelo navegador Cristóvão Colombo em 1492, que perturbou estruturas e equilíbrios existentes nas esferas geopolítica, económica, militar e comercial, mas também agrícola e gastronómica, com a importação de novas plantas e vegetais comestíveis. E os frutos, e a confirmação da teoria heliocêntrica copernicana, ponto de partida da revolução científica, que foi fortemente apoiada, entre outros, pelo físico e astrônomo pisano Galileu Galilei, unidos por fortes amizades com Federico Cissi e com a Academia Linciana .

Mantendo a tradição, o 25º Festival do Renascimento abrirá na noite de sábado, 8 de junho, com a “Grande Procissão da Oposição” e serão os três bairros da vila – San Cristoforo, Porta Vecchia e El Gheto – que competirão . Ao longo dos quinze dias de festival, as “chaves” da cidade desafiam-se numa série de concursos que o público poderá assistir: um concurso gastronómico, com a preparação ao vivo de uma receita da cozinha renascentista, que neste a edição conterá frango da Índia, peru, que chegou às nossas mesas vindo das Américas e que foi introduzido pelos espanhóis; Competição de bateristas, com interlúdio de hasteamento das bandeiras Amélia; O Grande Jogo do Ganso, uma revivificação viva do jogo de tabuleiro cujas origens na sua versão moderna remontam à segunda metade do século XVI; Competições teatrais em que cada região, com os seus atores amadores, apresenta uma interpretação teatral livre de um texto parafraseado e adaptado escrito antes de 1630; Jogos Femininos, uma série de provas destinadas a mulheres de todas as idades que terão que competir em jogos inspirados nas atividades cotidianas tradicionalmente reservadas às mulheres da época.

O tema das “Revoluções” associadas ao Renascimento encontrará então a sua expressão numa série de eventos culturais aprofundados distribuídos ao longo dos quinze dias do festival.

Na quinta-feira, 13 de junho, começará com a conferência organizada pela Universidade de Perugia intitulada “O Intercâmbio Colombiano de Animais e Plantas entre o Novo Mundo e a Europa”, na qual os palestrantes se concentrarão nas espécies animais e vegetais importadas. América, com especial atenção ao impacto resultante no ecossistema europeu.

No sábado, 15 de junho, graças à contribuição do Museu Galileo de Florença e à presença da Accademici dei Lincei, falaremos sobre o “Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus”, também conhecido como “O Tesouro Mexicano”, obra publicada em 1651 pela Accademia dei Lincei, graças ao empenho de Francesco Stelluti, composta por uma coleção de centenas de placas coloridas e ilustradas dedicadas às plantas, minerais e animais do Novo Mundo, com especial referência à “Nova Espanha”, presente- dia México, obra derivada de pesquisas realizadas no território, a partir de 1570, pelo “M.D. Primeira Ordem das Índias de Francisco Hernández, encomendada pelo rei Filipe II da Espanha.

Sobre o mesmo tema, relacionado com a importação de espécies vegetais do Novo Mundo para a Europa, com a consequente influência na agricultura e nos hábitos alimentares dos europeus, o livro Lectio magistralis de Stefano Mancuso, botânico e escritor, intitula-se “A Incrível Viagem das Plantas”, enquanto o destaque será na sexta-feira, 14 de junho, para a história do chocolate com o encontro “Dos grãos do cacau ao alimento dos deuses”, que explicará a descoberta do “alimento dos deuses” ou a sua chegada na Europa do “ouro negro”, suas primeiras sementes (cacau) chegaram às terras ibéricas em 1528 graças ao comandante e soldado espanhol Hernán Cortés e depois se espalharam pelo Velho Continente. Destilado alcoólico produzido nos Estados Unidos, típico do Caribe. , obtido a partir do melaço de cana, será o centro das atenções na sexta-feira, 21 de junho, com encontro sobre o tema “História do Rum” seguido de degustação.

Outros acontecimentos darão destaque à revolução científica provocada pelo Renascimento, principalmente pela confirmação da teoria apresentada pelo cientista, astrónomo e cosmólogo de origem polaca Nicolaus Copernicus, que publicou o seu livro “De Revolutionibus Orbium Celestium” em 1543. Ele acolheu e desenvolveu a hipótese apresentada por Aristarco de Samos no século III a.C., e desenvolveu uma teoria heliocêntrica dos movimentos celestes, que pretendia substituir o anterior sistema aristotélico-ptolomaico de geocentrismo, questionando assim o conceito tradicional de mundo e o papel da Terra. O homem em relação à natureza e ao universo. Neste contexto, será realizada na terça-feira, 11 de junho, uma palestra judicial de Piergiorgio Odifredi intitulada “Ganhei Galileu”, com foco na personalidade do cientista Galileu Galilei que desafiou crenças, apoiado por seu amigo Federico Cissi e pela Accademia di Lincei. Consolidou-se ao longo do tempo ao ser um defensor da teoria copernicana, com as suas implicações inovadoras e revolucionárias, e ao enfrentar um julgamento de heresia em 1633 que, nas suas fases mais notáveis, remontaria à condenação moderna e à reabilitação pela Igreja.

Além dos conflitos inter-regionais e dos encontros culturais de aprofundamento, o público irá envolver-se num calendário movimentado de eventos paralelos, que vão desde atividades de lazer à animação musical até à descoberta do território e da sua cultura ecológica, histórica e artística. e recursos gastronômicos. Entre estas iniciativas estão: a iniciativa “Quem está hoje no palácio?”, pequenos passeios e workshops criativos dedicados aos heróis e figurantes do Palácio Chissi em Acquasparta, organizados pela Amodì Servizi Educativi e Associazione Acqua; Feira Renascentista organizada pela Pro Loco com produtos gastronômicos e artesanato; “Cronos – Vôo do Falcão”, espetáculo de falcoaria; Atuação de agitadores de bandeiras de São Gêmeos com participação de pequenos agitadores de bandeiras; Performance rítmica de Tiziano Tetro na presença da banda Bandao.

Por fim, para encerrar o Festival Renascentista de Aquasparta, no domingo, 23 de junho, é apresentado aos acrobatas da aldeia o “Pecado dos Palhaços” e, à noite, procissão final e anúncio da contrada vencedora com entrega das chaves Para a vila.

