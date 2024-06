Os 3 bons hábitos à mesa que ajudam você a viver melhor | Assim você diminui o colesterol e não coloca sua saúde em risco

Com três passos simples você pode reduzir instantaneamente o nível de colesterol no sangue e viver melhor: algumas dicas úteis.

lá algumas doenças Que afetam o nosso corpo e não nos permitem viver bem ou por muito tempo. Um deles tem a ver Colesterol Existe em nossos corpos. Um esclarecimento preliminar deve ser feito porque o colesterol já está presente no nosso sangue e é dividido em O bom (LDL) e o ruim (HDL).

Uma atenção especial deve ser dada Colesterol ruim Que deve estar dentro de uma faixa muito específica, ou seja Entre 100 e 130 mg/dL. Se você tem níveis elevados de colesterol ruim, corre o risco de desenvolver diversas doenças, principalmente aquelas que afetam o sistema cardiovascular.

Por esta razão, os especialistas sugerem prestar atenção a este limite e Obtenha ajuda da nutrição Mas vamos ver algumas dicas úteis para resolver o problema.

Colesterol alto: cuidado com sua dieta

Vamos começar quantificando isso Fonte de energiaÉ importante para o nosso corpo e por isso devemos estar sempre atentos a tudo o que comemos ou bebemos. Porém, no caso do colesterol alto, devemos abordar os horários das refeições de forma mais consciente e eliminar todos os alimentos e métodos de cozimento que podem aumentar o percentual de gordura corporal.

Neste sentido, os especialistas que vieram em nosso auxílio vêm Algumas diretrizes Sobre como se comportar à mesa ao fazer um exame de sangue nos encontramos com valores de colesterol muito elevados. Deve-se enfatizar que você deve sempre entrar em contato com seu médico, mas enquanto isso você pode tentar Nutrição correta Mas vamos ver como.

O que comer com colesterol alto: algumas dicas úteis

Na verdade, existem algumas dicas simples que podemos colocar em prática quando as tivermos Rico em gordura. Vamos começar de Peixe Que deve passar imediatamente a fazer parte da nossa alimentação e também pode ser consumido duas ou três vezes ao dia. Se for crustáceo ou molusco, a porção deve ser uma por semana. Os métodos de cozimento preferidos são assados, cozidos no vapor ou assados ​​em papel alumínio.

Em segundo lugar, devem ser Elimine gordura Que não contribuem em nada para o nosso corpo, daí as salsichas, os ovos ou o queijo. Além disso, no preparo e tempero, deve-se sempre dar preferência ao óleo à manteiga ou à banha. Por fim, devem ser adicionados à dieta fruta (Pelo menos duas vezes por dia). vegetais (2-3 porções por dia), ou seja Cereais Até 2 a 4 vezes por semana. Não contêm colesterol e ao mesmo tempo também são úteis para reduzir o colesterol já presente no sangue.