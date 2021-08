Enxaquecas, ou mais comumente dores de cabeça, são um incômodo relacionado ao estresse que caracteriza a vida de muitas pessoas todos os dias.

Distúrbio cuja principal característica é o aparecimento de um círculo na cabeça que o impede de se concentrar e de ser eficaz nas atividades diárias.

Ao contrário das dores de cabeça mais comuns, as enxaquecas são um incômodo que dura mais e a dor é mais intensa. Frequentemente, também existe uma sensação de cansaço e fadiga.

Muitos tendem a combater os sintomas tomando medicamentos apropriados para essas doenças. Mas de acordo com alguns Educação Para determinar o aparecimento de uma dor de cabeça pode ser a escolha do que colocar no nosso prato. Na verdade, escolher alguns alimentos em vez de outros parece ajudar a prevenir o seu aparecimento. Além disso, também nos fortalece sistema imunológico Pode ser um movimento estratégico.

O que todos devem saber para tentar prevenir dores de cabeça e fadiga crônica sem medicação

Na verdade, muitas doenças físicas geralmente resultam de desequilíbrios nutricionais ou do abuso de substâncias inflamatórias, como açúcares simples, aditivos ou substâncias refinadas altamente processadas. Portanto, prestar atenção ao que você come é essencial para prevenir essas doenças.

O que evitar em caso de enxaqueca

A primeira sugestão é seguir uma dieta alimentar o mais natural e variada possível, sem excluir nenhum alimento, salvo indicação médica em contrário ou na presença de alergia específica e identificada ou intolerância diagnosticada.

Não faça você mesmo, excluindo categorias inteiras de alimentos que levam o organismo a graves desequilíbrios metabólicos e favorecem o aparecimento de certas doenças.

Deve-se prestar atenção especial aos alimentos ricos em aditivos e glutamato (uma substância que costumamos encontrar em alimentos, como cubos de cozinha). Evite o uso excessivo de substâncias como adoçantes artificiais e açúcares, especialmente os refinados.

Outros alimentos que podem promover esse distúrbio são aqueles ricos em alérgenos, como tomates e laticínios, mas também os mesmos alimentos ricos em amido, massas e pão refinado. Mesmo o chocolate, apesar de seu poderoso poder antioxidante, pode afetar negativamente as dores de cabeça, exacerbando os sintomas.

Proibido fumar, álcool e café

Além disso, evite substâncias como cafeína e cerveja, que tendem especialmente a estimular o sistema nervoso. Evite completamente bebidas alcoólicas que possam conter substâncias que causam sintomas de dor de cabeça, como sulfitos.

Não fumar, o que leva ao isolamento do oxigênio dos tecidos, o que leva à constrição dos vasos sanguíneos e, consequentemente, à má circulação sanguínea, dores de cabeça e fadiga crônica.

Bem, aqui está o que todos devem saber para tentar prevenir dores de cabeça e fadiga crônica sem medicação.