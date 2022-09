Quais alimentos são prejudiciais à nossa saúde? Existem realmente alimentos que devem ser evitados no almoço e no jantar, ou pelo menos consumidos com moderação? Vamos conhecer juntos de quais pessoas ficar longe.

Muitas vezes nos perguntamos Quais alimentos devem ser evitados?Eles são prejudiciais à nossa saúde e podem promover o surgimento de doenças.

Então vamos ver juntos um ranking ou a melhor lista de ben 7 alimentos a evitarPorque eles são prejudiciais ao nosso corpo.

Alimentos não saudáveis

Há muitos alimentos que são dados a eles contra-indicações, Eles correm o risco de afetar muito nossa saúde. O que é isso? E por que deve ser evitado? Vamos descobrir mais juntos!

1. Eu Tomates conservados em latas de alumínioPorque podem conter resinas de embalagem que contêm bisfenol A (BPA), que devido à acidez dos tomates acabará nos alimentos;

2. Eu adoçantesOs mais comuns são a sacarina e o aspartame. Parece afetar o humor e o comportamento. Também parece alterar a química do cérebro. Alguns adoçantes promovem o aparecimento de tumores.

3. Eu Pipoca no microondasde fato, em embalagens plásticas existem substâncias incluindo perfluorooctano que, de acordo com estudos em animais da UCLA, podem causar infertilidade e câncer testicular;

4. O carne De fazendas onde os animais são alimentados Brotos de feijão e milho processados;

5 salmãoPorque está contaminado com poluição e tratado com pesticidas e antibióticos.

6. O Leite produzido com hormônios artificiaisPorque pode causar câncer.

7. As maçãs são uma grande colheitaPorque pode ser tratado com herbicidas e inseticidas que parecem causar a doença de Parkinson.

E você? Você sabia que você tem que ter cuidado com todas essas coisas? Existem outros alimentos que você deve evitar por causa das substâncias que eles contêm?