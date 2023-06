Perugia, uma virada para o museu pós-ciência: Jeseno entra e traz novos recursos

por Dan.Bo.

Depois de anos de grandes dificuldades, chegou o potencial ponto de virada para o Post Science Museum em Perugia. De fato, na quarta-feira, o Comitê de Orçamento do Palazzo dei Priori aprovou por unanimidade a entrada de Gesenu como novo membro fundador da Fundação junto com o Município e a Província de Perugia e, ao mesmo tempo, as mudanças legais necessárias.

veredito A partir de agora, o conselho de administração será composto por cinco membros: três serão escolhidos por Gesenu, um pelo município e um pelo concelho. O Palazzo dei Priori sempre nomeará o presidente (após consulta à província), que se ocupará da representação legal da instituição, enquanto o Gesenu indicará o diretor geral a quem é atribuída a administração ordinária e extraordinária.

novos propósitos A entrada da empresa que lida com resíduos inclui logicamente uma ampliação dos fins legais. O Museu da Ciência agora também se concentrará na economia circular, gestão de resíduos e sustentabilidade; promoverá a discussão e colaboração sobre meio ambiente, sustentabilidade e inovação no setor de energia; Engajará escolas, universidades e cidadãos na difusão de inovações científicas e tecnológicas; Você estará treinando e ensinando desde a escola primária até a universidade; Organizará momentos de discussão sobre temas de interesse e desenvolverá atividades de pesquisa, experimentação e transferência de tecnologia em benefício dos associados.

nó de recurso Obviamente, Gesenu também trará mais recursos econômicos, dos quais Post precisa muito. Durante muitos anos, as transferências ministeriais foram centralizadas, passando de 125 mil euros nos anos anteriores a 2018 para 57 mil euros em 2020; Um valor que diminuirá durante o triénio 2021-2023 para apenas 12.500 euros. Mas também há outros problemas: o posto, que está fechado há vários meses, sofre com as restrições impostas pela pandemia e também tem sido foco de algumas disputas trabalhistas. Tal como aparecia no final de 2022, de facto, o Museu da Piazza del Mello esteve no centro de um litígio iniciado por um ex-funcionário, que o levou à condenação no valor de 128 mil euros. Devido à situação precária em meio a atrasos no pagamento de salários, cinco trabalhadores pediram demissão.

longa crise A esperança é que a entrada de Jeseno marque o fim de um longo pós-crise, que começou pelo menos desde 2019. Nesse ano, pouco antes das eleições autárquicas, foi feito um “mandato geral” para tentar encontrar uma saída. Alguns meses depois, em novembro, graças aos recursos dos sócios, o museu reabriu, e um ano depois chegaram os serviços ligados ao Digipass. Em maio de 2021, reabre com uma exposição dedicada ao mundo Apple. Em seguida, o encerramento e cessação das atividades, com exceção das duas semanas destinadas aos acampamentos de verão.