Começa “Acorde!” Mais uma vez noites artísticas sobre (ciência) um poço para Fisiocritici

Com o advento do verão, levante-se novamente! Noites artísticas em torno do poço (ciência), terceira edição do festival de verão criado pela Accademia dei Fisiocritici. Músicos, cantores, atores e improvisadores residirão no Academy Hall por cinco noites, de 27 de junho a 25 de julho, em uma atmosfera imaginativa cheia de diversão e entretenimento entre história, cultura e ciência.

De De André a Battisti passando por Morricone e Beethoven, das grandes canções da música italiana e mundial a inesperadas apresentações teatrais, a “entrar” em milhares de histórias de canções e histórias de vida, sonhar com música de câmara e bandas sonoras de filmes, para conhecer fatias da vida na Toscana e ouvir conselhos Para casais em crise. Todos os shows começam às 21h30 enquanto um aperitivo com fisiospritz é servido a partir das 20h em colaboração com GioJa Catering. Para o espectáculo apenas um bilhete por 10,00€ incluindo aperitivo 20,00€. É possível subscrever 5 espetáculos pelo valor de 40,00€. Calendário e descrição de ofertas e reservas em eventi.fisiocritici.it. Durante um aperitivo é possível visitar o Museu de História Natural da Accademia dei Fisiocritici e a sugestiva exposição fotográfica “Aparência objetiva: quando a natureza te captura”.

Abre no dia 27 de junho com “Mo (vi) mento cerebral: canções em liberdade” com o menino do campo Leonardo Breschi, o jovem cantor e compositor que canta todas as noites na Piazza del Campo de Siena há vários anos. quem tem mais sucesso.

No dia 5 de julho, mais música com seis artistas do quinteto Princesa e seu show “De André al feminino: non solo cover” que rende uma voz feminina uma homenagem especial a Fabrizio de André e ao homem que cantou os grandes temas do conjunto. existência humana. Entramos na música de câmara atemporal no dia 12 de julho com a Franci Chamber Band’s Strings & Winds, treze alunos do Conservatório de Siena que nos farão sonhar com peças clássicas e modernas de Ravel, Morricone e Beethoven. No dia 20 de julho, é apresentado “Acquazzurra: Songs of Mogol / Battisti”, o espetáculo inovador do grupo musical HPO e da atriz Chiara Savoy que altera a execução das canções com intervenções teatrais de personagens vinculados às letras. Encerrando o dia 25 de julho, ele confiou o palco e a bênção de sete mulheres, entre atrizes e diretoras, com Por um punhado de mulheres e a terra: a reforma agrária de Maremma na história de uma mulher, heróis na redenção do pós-guerra. Classe camponesa da realidade agrícola.