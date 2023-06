Tremores, rigidez e lentidão de movimentos: estes são alguns dos sintomas da doença de Parkinson Aqui estão outros eventos que não devem ser subestimados

Os sintomas relacionados à doença de Parkinson não são apenas aqueles com os quais todos estamos familiarizados. Aqui estão alguns dos sinais aos quais devemos prestar muita atenção

Foi descrito pela primeira vez por James Parkinson em 1817, um médico chamado Parkinson’s disease em homenagem à doença de Alzheimer, a doença neurodegenerativa mais comum no mundo. É uma síndrome que inclui múltiplos sintomas, desde rigidez muscular até tremores, que podem aumentar em caso de ansiedade. Com o tempo, os sintomas pioram e incluem marcha desconfortável, postura curvada e distúrbios do equilíbrio, mas aqui estão alguns deles Sinais típicos do estágio inicialMuitas vezes é esquecido.

no momento É muito difícil estabelecer as causas relacionados ao aparecimento da doença de Parkinson. Se por um lado assumimos o papel da exposição a determinadas toxinas como pesticidas, metais e produtos químicos, é inegável que também se faz referência a estilo de vida incorretoOu genética, infecções específicas ou pressões genéticas alteradas. Embora ainda não haja cura definitiva, se for tomada a tempo e encarada de forma positiva, a doença pode ser controlada principalmente em seus sintomas: Estes são os primeiros sinais embora Isso deve disparar o alarme.

Doença de Parkinson, não apenas os arrepios: observe seu sono

patologia isso Afeta entre 8 e 18 pessoas De cem mil todos os anos, a doença de Parkinson apresenta muitos dos sintomas típicos, incluindo tremores e fadiga em movimento, embora muito antes de aparecerem possam nos enviar sinais muito específicos. De acordo com o neurologista Rezark, do Young Onset Center da Associação Americana de Parkinson, Obtê-lo o mais rápido possível é crucial Porque, graças aos medicamentos disponíveis hoje, é possível retardar o curso da doença: quando se trata de rigidez e tremores, 40 a 50 por cento dos neurônios são realmente perdidos produtores de dopamina.

De acordo com os neurologistas, você deve prestar atenção à condição do sono conhecida como RBD, movimentos oculares rápidosDurante o sono REM, um sono profundo, as pessoas com RBD podem gritar, chutar ou cerrar os dentes, bem como atacar aqueles que dormem ao lado deles. De acordo com Rizk, 40% das pessoas com RBD podem desenvolver doença de Parkinson mais tarde Mesmo dez ou quinze anos depois, esses problemas de sono vieram à tona. Além dessa síndrome, a apneia do sono e a síndrome das pernas inquietas, ou seja, espasmos constantes, também estão associadas à doença de Parkinson.

Problemas de olfato e expressões faciais

Poucos sintomas são conhecidos, e muitas vezes é o primeiro aviso de uma predisposição para a doença de Parkinson perda do olfato E, segundo Razak, isso também acompanhará a perda do paladar: quando as células que produzem dopamina, um mensageiro químico que carrega sinais, morrem e depois morrem. Tanto o olfato quanto o paladar estão em risco: Como vimos, a dopamina e os neurônios que a produzem são os protagonistas da doença de Parkinson.

Portanto, se você notar uma perda repentina do olfato, vá ao médico e conte-lhe todos os seus sintomas, para que ele possa examinar minuciosamente sua condição e recomendar exames mais específicos. Na mesma veia, A deficiência de dopamina pode levar à rigidez muscular facialcausando um rosto sem expressão: os primeiros sintomas são lentidão em sorrir, olhar para longe ou franzir a testa.

Dor no pescoço e alterações na voz

É um sintoma muito comum em mulheres O que eles têm com a doença de Parkinson é a dor no pescoço, que muitos deles citam como o terceiro sinal mais comum depois de rigidez e tremores. Quando se trata da doença de Parkinson, A dor no pescoço persiste ao longo do tempo Não desaparece em poucos dias, como acontece no caso de distensão ou contratura muscular. Sente dormência ou formigamento às vezes que não são urgentes ou incômodos: Caso não passe, é uma boa ideia fazer uma visita.

Da mesma forma, os cientistas notaram Até a voz de quem tem mal de Parkinson Ele tende a mudar com o tempo. Um dos sinais precoces é justamente o seguinte: além da pronúncia errada de algumas palavras, torna-se difícil falar com clareza justamente pela rigidez dos músculos faciais: é um dos sinais mais característicos, e por isso é bom. Para encaminhá-lo para seus amigos e parentes, caso você perceba.