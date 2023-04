“Almoço no Museu”: A Invibes organiza um evento cultural exclusivo para seus clientes no Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci. Exibe atualizações de sua apresentação

anúncios inativosAl., uma empresa internacional de tecnologia especializada em inovação em publicidade digital Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci Uma experiência cultural e culinária reservada para alguns de seus clientes anunciados.

Graças à colaboração com o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci, a Invibes tem dedicado a alguns dos clientes dos seus anunciantes uma experiência única que combina cultura, história e gastronomia. O evento abriu com uma visita guiada às Galerias Leonardo, dois pavilhões ferroviários e aeronáuticos Em seguida, continue com a histórica experiência gastronômica na evocativa Sala CenacoloDecorado com afrescos em estilo barroco do século XVIII.

Durante um aperitivo, o co-CEO da Invibes Nicholas Pollitt Novidades da empresa para 2023. O foco está nas chamadas Industry Solutions, um pacote adicional de soluções proprietárias customizadas às necessidades das marcas que tornam a oferta interna da empresa de tecnologia mais competitiva. Entre estes destaca-se Uma solução drive-to-dealerOtimização dinâmica e orientada geograficamente de criativos que permitem campanhas nacionais ou internacionais com mensagens relevantes localmente. o Segmentação inteligente É mais uma integração recente que explora os dados recolhidos pela Invibes, no cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados, relativamente às preferências e hábitos dos utilizadores para direcionar as campanhas de forma mais precisa.

A Invibes também se propõe como o único player do mercado que oferece a seus clientes a opção de tornar suas campanhas mais ambientalmente sustentáveis, ativando Adesivo neutro de carbono. Graças à parceria com a Gold Standard, a pegada de carbono das campanhas com esta classificação sele será neutralizado Vamos investir em projetos internacionais de redesenvolvimento de energia.

“O evento, organizado em colaboração com o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci, foi particularmente apreciado pelos nossos convidados precisamente pela sua singularidade”, refere na nota. Elvis Zenaro, Diretor Nacional da Invibes Advertising Itália. “Também foi uma excelente oportunidade para estreitar o relacionamento com alguns clientes importantes e atualizar nossa oferta.”