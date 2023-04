Oftálmica, “Degeneração macular dentária”: diagnóstico precoce melhora prognóstico

Cremona – não A degeneração macular relacionada à idade (AMD) é a principal causa de perda de visão em pessoas com mais de 65 anos.. Esta doença crônica associado ao envelhecimento e à genéticaa, nem sempre assintomática, e dependendo do caso, Pode progredir rapidamente, resultando em perda irreversível da visão. De acordo com os dados que você forneceu www.clinicabaviera.it Na Itália, afeta um total de um milhão de pessoas.

Fazer exames periódicos com um oftalmologista a partir dos 50 anos é fundamental para detectar o surgimento da doençapara. Na mesma veia, Viver uma vida saudável não pode impedir que esses problemas oculares se desenvolvam, mas pode ajudar a degeneração macular relacionada à idade a progredir mais lentamente.E. a pessoa afetada para obter um melhor prognóstico clínico.

O que é isso’?

Degeneração macular relacionada à idade É uma doença ocular Onde há degeneração da mácula, pequena área localizada no centro da retina, responsável por 90% da visão e pela capacidade de enxergar detalhes com clareza, tanto de perto quanto de longe.

AMD é associado ao envelhecimento, Embora muitas pessoas que sofrem com isso também tenham um Predisposição genética. é esperado que Ter um parente de primeiro grau com a doença aumenta suas chances de desenvolvê-la em 3 a 6 voltsE a.

Além da genética e uma ligação com a idade, eles agora são conhecidos outros fatores que aumentam o risco de desenvolver a doença, tais ambientais. Ele é fumantes, Por exemplo, carrega cinco vezes o risco de sofrer com isso. Outros fatores que aumentam suas chances de desenvolver esta condição incluem:

– Eu tenhoUma dieta rica em gordura

– ter problemas com colesterol você odeia Rotação

– Siga um estilo de vida sedentário

– Sofre de Hipertensão

– EU’obesidade

– EU’Exposição à luz solar por períodos longos e contínuos

– Um foi encontrado porcentagem maior em mulheres E em caucasianos.

sintomas

Muitas pessoas não sabem que têm degeneração macular relacionada à idade, pois essa doença geralmente progride muito lentamente, sem nenhum sintoma. por esta razão Check-ups regulares são muito importantes Para obter um diagnóstico precoce. Geralmente, os pacientes são encaminhados a um oftalmologista quando começam a apresentar os seguintes sintomas:

Perda da visão central

As pessoas com AMD geralmente relatam que os objetos parecem distorcidos ou desbotados para eles, como se as cores tivessem desbotado. Outras vezes, eles veem um ponto branco e borrado no centro de seu campo de visão, que fica mais escuro e maior com o tempo.

Linhas retas aparecem tortas

Um dos sinais mais óbvios da degeneração macular relacionada à idade é que as linhas retas aparecem distorcidas, tortas ou dobradas.

visão embaçada

O paciente pode achar que não vê coisas ou pessoas com clareza e as bordas parecem borradas. Às vezes, essa percepção ocorre durante atividades como ler, costurar ou cozinhar. Também é difícil ver o rosto das pessoas até que cheguem muito perto.

Você precisa de mais luz

Outro sintoma que pode indicar a DMRI é a necessidade de mais luz para realizar as atividades diárias.

Quantos tipos de doenças existem?

Existem dois tipos de degeneração macular relacionada à idade:

DMRI seca

A DMRI seca, também conhecida como distrófica, é o tipo que predomina em oito entre dez casos. A sua progressão é lenta, mas uma das suas desvantagens é que não existe um tratamento 100% eficaz, embora possam ser encontradas formas de garantir a proteção do outro olho, se afetar um olho, garantindo que a visão restante possa ser utilizada ao máximo.

Este tipo de DMRI ocorre quando os vasos sanguíneos sob a mácula se tornam mais frágeis. A doença geralmente não causa incapacidade e, embora as pessoas afetadas geralmente sofram alguma perda da visão central, elas geralmente são autossuficientes e levam uma vida normal com visão periférica não afetada.

Pacientes com esse tipo de DMRI geralmente recebem prescrição de complexos antioxidantes e multivitamínicos, com vitamina C, zinco e cobre. Em qualquer caso, não é recomendado tomá-lo de forma independente, mas apenas se o médico o aconselhar.

Parar de fumar, exposição limitada à luz solar, exercícios regulares e uma dieta saudável rica em ômega-3 e antioxidantes também podem ajudar nessas condições.

DMRI úmida

A DMRI úmida, também conhecida como DMRI úmida, ocorre quando vasos sanguíneos anormais se formam sob a mácula, formando uma rede de vasos sanguíneos que vazam sangue e fluidos. É o menos frequente, mas de pior prognóstico; No entanto, existe um remédio para pará-lo. 70% das pessoas que se submetem a ela não perdem a visão após um ano de tratamento e quatro em cada dez podem dirigir.

A progressão da DMRI úmida causa perda de visão mais rápida e severa do que a DMRI seca. Esse tipo de DMRI geralmente é tratado com injeções intravítreas e tratamentos a laser para retardar ou até interromper a progressão da doença. Além disso, seu oftalmologista pode sugerir cirurgia a laser para destruir vasos sanguíneos dilatados anormalmente ou terapia fotodinâmica.

As injeções intravítreas, que representam o tratamento mais comum, são realizadas em salas limpas ou salas de cirurgia, com rígidos controles assépticos. É um procedimento indolor, pois gotas anestésicas são administradas ao paciente. Depois disso, você precisa aplicar colírios antibióticos para prevenir qualquer infecção.

exames

Se você desenvolver sintomas ou perder a visão, deve consultar um oftalmologista o mais rápido possível para um exame oftalmológico completo. Para tanto, euO paciente precisará usar colírios para dilatar a pupila do olho para que a retina possa ser vista em detalhes, alterações significativas na mácula e vasos sanguíneos aumentados.

O oftalmologista explicará ao paciente a frequência dos exames. No caso da DMRI seca, a frequência pode ser uma vez por ano, enquanto para a DMRI úmida, às vezes são recomendados check-ups mensais.

Por outro lado, existe outra maneira de verificar por si mesmo se você tem degeneração macular relacionada à idade. em volta reparação de rede AmslerConsiste em linhas verticais e paralelas que devem parecer retas.

O oftalmologista pode dar uma cópia desta tabela para o idoso guardar em casa. Algumas pessoas penduram na geladeira ou em algum lugar visível, como próximo ao espelho do banheiro, para que possam testar semanalmente. A maneira correta de fazer isso é cobrir um olho primeiro, depois o outro e olhar para o ponto na grade. Se as linhas aparecerem enrugadas ou distorcidas, é recomendável consultar um oftalmologista imediatamente.

doutor Frederico FioriniDiretor Médico da Clinica Baviera Bologna explica: “A degeneração macular de demência é rara antes dos 55 anos, mas Ocorre com certa frequência em pessoas com mais de 65 anos. Pequenos cuidados como ter a grade de Amsler em casa, levar um estilo de vida saudável e seguir uma alimentação adequada são essenciais para retardar a perda de visão associada à DMRI e ter uma melhor qualidade de vida. Também recomendamos consultar um oftalmologista se notar perda da visão central, se linhas retas parecerem tortas, se tiver visão turva ou se precisar de mais luz para as atividades diárias.”