Você pode mentir A ciência da oftalmologia revela como entendê-la

Contar algumas mentiras de vez em quando é normal e geralmente não é fácil detectar quando alguém está mentindo, mas de acordo com um novo estudo, existem alguns sinais que qualquer pessoa pode ler facilmente.

Há alguns profissões Especialmente em ambientes de trabalho legais como os dos espiões, onde mentir é essencial e, pelo menos como Hollywood sabe, os agentes secretos são meticulosamente treinados para serem criativos. Mentiras razoáveis Projetado para sobreviver e fazer o trabalho. Mas afastando-nos da imaginação cinematográfica não há como negar que existem pessoas com quem nos identificamos mentirosos em série.

Incapaz de dizer a verdade e muito menos capaz de convencer alguém de qualquer coisa. A ciência tem repetidamente perguntado se e como eles poderiam Individualmente sinais de mentira. É por isso que existem os chamados, por exemplo, máquina da verdade Embora nem sempre seja confiável. No entanto, um novo estudo parece capaz de fornecer aos humanos comuns um sistema bastante confiável para entender se a pessoa com quem você está falando está dizendo a verdade ou mentindo. Tudo será sobre detalhes mínimo.

Como você mente? A ciência da mentira

A mentira perfeita deve ser construída Começando com a verdade Para ser crível e mais fácil de lembrar ao longo do tempo. Uma história plausível deve ser cheia de detalhes. E é justamente esse aspecto, ou seja, o número de detalhes que são ditos no caso da mentira, que focamos Eu estudo Foi conduzido pela equipe liderada pelo Prof. bruno Verschuer.

Como afirmado no resumo de abertura:Décadas de pesquisa mostraram que as pessoas não são muito boas em identificar mentirasÉ por isso que o estúdio tentou uma chamada abordagem indicativo Para tentar dar alguma explicação e renderização Ferramentas Para quem deve identificar mentiras, e assim agir com conhecimento contra quem está acostumado a mentir. Ela deu o experimento conduzido pelo professor Verschuer resultados promissores, Sinal de que o método testado pode ser aplicado com boa dose de satisfação. Se complacência significa claramente ser capaz de desmascarar quando o colega de escritório está mentindo.



O diabo está nos detalhes

O teste foi realizado em Dois grupos de alunos Entre mentirosos e não mentirosos. Todos têm a tarefa de anunciar sua presença no campus da Universidade de Amsterdã por meia hora. Os não mentirosos foram informados sobre o que fazer, enquanto os mentirosos foram instruídos a não fazer. Roubo de documento. Em seguida, todos foram trazidos para contar o que haviam feito. Descobriu-se que os outros alunos encarregados de examinar as contas de mentirosos e não mentirosos, e focando apenas na qualidade e no número de detalhes das várias histórias, conseguiram reconhecer uma alta taxa de sucesso próxima a 80%. Quem contou uma mentira. O truque seria apenas ir e ver detalhes com que se conta o acontecimento: quem conta a verdade costuma contar muitos detalhes porque se lembra e porque faz parte da experiência que quer comunicar, quem mente por outro lado não tem experiência direta e por isso apenas tenta devolver ao seu interlocutor mínimo para fugir disso.