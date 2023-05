Conversano: Abertura do Leitor de Ciências

Aqui está uma declaração dos organizadores:

Apresentações, comparações, insights, exibição e cerimônia de premiação da primeira edição do concurso que leva o nome do jornalista Rosella Banaresvisando estudantes do ensino médio em Puglia para criar um podcast de publicação científica.

Lector in Science é um evento de três dias organizado pela Lector A Fundação Di Vagno com a Barry University, sobre o temaescala mundial. Uma terra, nossa terra – Um planeta, nosso planeta.

abertura do festival, Quinta-feira, 25 de maio Na Abadia de San Benedetto em ConversanoDiálogo entre Roberto Bellotti Diretor do Departamento de Física Interuniversitária da Universidade Aldo Moro de Bari e Francisco Portincasa Diretor Geral do Canal Bolayan sobre os desafios tecnológicos e geopolíticos da Terra ao espaço Christian Castlotti Responsável pelos programas de informação da Radio3.

Aulas de ensino fundamental com pintor e escritor Isabela Georgini Eles explorarão o ciclo do carbono para entender as mudanças climáticas e à tarde participarão de um laboratório outro jardim editado por Laura Capra Há dez anos, combina educação ambiental com livros ilustrados.

no espaço “em um céu distante” Você poderá ouvir alguns dos podcasts participantes da competição, denominados Rossella Panarese. Trabalhos originais que nos falam sobre o presente começando com a mudança climática, e apresentados por Gaetano Prisciantellijornalista do TGR Puglia, e por Marisirena Melillo Responsável pelas relações com as escolas da Fondazione di Vagno.

Para os amantes da poesia, o último encontro é dedicado à formação sobre o projeto “Na forma de uma palavra. Lendo poesia no ensino fundamental.” com Ilaria Tontardini e Giordana Piccinini.

O ambiente, a agricultura e a saúde são alguns dos pilares através dos quais se testa a importância da investigação tecnológica para explorar o universo e criar impactos fundamentais para o planeta, este é o leitmotiv da focar a Um ciclo de três encontros organizado pela UniBasob a supervisão do professor Francisco Jordan Coordenador do Departamento de Física da Barry University.

A primeira consulta é para espaço e ambiente virá antes Domingos Capolungo Professor do Departamento de Geociências e Geoambiente da UniBa Vincenzo Barbieri Diretor de Marketing da Planetek Itália. Com eles falaremos sobre perigos naturais ou humanos que foram estudados através de “sensoriamento remoto” do espaço.

De fato, as missões de observação da Terra em várias escalas de energia atuais e futuras estão coletando dados com uma precisão que seria inimaginável apenas alguns anos atrás. Soluções de pequenos satélites com tempos de revisita de algumas horas e resoluções de até um centímetro quadrado colocarão dados capazes de monitorar continuamente a saúde de nosso planeta nas mãos de cientistas e especialistas do setor.

com Massimo Trotta Pesquisador do CNR e autor do livro poder das arvores Descobriremos como a resiliência das plantas pode nos ajudar a encontrar soluções eficazes para a transição ecológica. O diálogo será com o autor Lúcia Cinzanodiretor da revista web Ambient & ambienti.

O espaço dedicado ao mundo dos negócios sustentáveis ​​está de volta com o projeto Masterability, que visa pesquisar e avaliar o impacto ambiental da produção. “Pessoas, Prosperidade, Planeta” com Anacarla Lougherfido Diretor de Recursos Humanos e Organização da Master Italy srl, Luciano Stoneelli Gerente Geral Mestre Itália, Pierpaolo Putrandolfo Professor de Engenharia Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Politécnica de Paris e no Cedre Simon Jassy Cofundador do Nebra Sky Studio.

Por fim, serão discutidas pesquisas científicas feitas por mulheres e as histórias de heroínas visionárias Carla PetrocelliProfessor de História da Ciência na Barry University e autor do livro mulher do computador e com Francisco Sacarola Presidente do Grupo Hope Wild Winds.

O festival conta com patrocínios Ministério da Culturaeu Região de Puglia – Departamento de Cultura e Turismo Nasceu em município de conversanoapoiar Canal da Apúlia e Fundação Casilloa parceria de mídia da Rai Rádio 3 e Página 21e nutrir Master Italia srl e grupo AutoclubeParceria técnica com desespero Soluções proativas de TI.