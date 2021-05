De quinta-feira para reserva

Vermelho 18:02 Vacinações com mais de quarenta anos: a partir de quinta-feira para reservas A partir dos 12 anos, mesmo os cidadãos nascidos em 1981 e nascidos em anos anteriores, poderão fazer a marcação nos Correios italianos para solicitar a administração da vacina. Isso é demonstrado por uma atualização contida em uma nota da Administração Regional de Saúde Cagliari – A Região Autônoma da Sardenha está acelerando a campanha de vacinação com a ampliação do público, que, a partir de amanhã, quinta-feira, 20 de maio, também incluirá pessoas com mais de 40 anos. A partir das 12 horas, mesmo os cidadãos nascidos em 1981 e nascidos em anos anteriores poderão fazer a reserva nos correios italianos para solicitar a administração da vacina. Isso é demonstrado por uma atualização contida em uma nota da Administração Regional de Saúde. A partir de amanhã, portas adicionais também serão abertas para pacientes com doenças que podem aumentar o risco de formas graves de Covid-19 (caso haja uma exceção entre as indicadas no site regional da SardegnaSalute). Para os que pertencem a esta categoria, cujas reservas já eram possíveis para os nascidos entre 1961 e 1970, agora também será possível para os nascidos entre 1971 e 2004. As reservas também são possíveis para docentes e não docentes nas redes públicas e privadas escolas Universidades ainda não vacinadas e pessoal de navegação e aviação civil assistido pelos Serviços de Saúde Naval. Em nota da seção, também há novidades para cuidadores, parentes que convivem com pessoas com deficiências graves e familiares conviventes de pessoas de altíssimo risco oriundos da área de transplante de órgãos e doenças de células-tronco hematopoéticas. A partir de segunda-feira, dia 24 de maio, os cuidadores e familiares conviventes de cidadãos pertencentes às referidas categorias poderão efetuar, nos correios, os dados do cartão de saúde do portador de deficiência ou transplantado, mesmo que já tenham sido vacinados. As reservas no sistema italiano dos correios são sempre possíveis através do portal de reservas online. VacciniCovid ou, em alternativa, ligando gratuitamente para o número 800/009966, activo 8-20, em multibancos nos correios ou com carteiros. Comentários

23:56 Como resultado da atualização de hoje, os casos confirmados do vírus Covid-19 desde o início da emergência de saúde são 983, e os pacientes recuperados são 915, enquanto aqueles que ainda estão em tratamento 52 17:06 Houve quatro mortes nas últimas 24 horas. 195 pessoas estão atualmente hospitalizadas em enfermarias não intensivas (dez a menos que na última pesquisa), enquanto quarenta a trinta e oito pacientes estão em terapia intensiva. 18/05/2021 Em geral, há quarenta e nove pessoas positivas na cidade (seis a menos que na última pesquisa, das quais treze estão hospitalizadas (uma última). Trinta e oito pessoas de Alghero estão em quarentena (- seis)) 18/05/2021 O debate político na cidade sobre a inadequação de prédios que abrigam importantes serviços de saúde parece estar chegando ao fim. O anúncio vem da Odv-Ets North Sardinia Diabetes Association, que já havia informado a situação em janeiro. 9:45 Depois da polêmica dos últimos dias, e antes que fosse anunciado que o Departamento de Diabetologia havia se mudado para a Rota 66 de Manzoni, cadeiras apareceram na antiga clínica. 17/5/2021 Aconselhamos o camarada de Nolfo a conservar a sua fé, visto que se afirma como jornalista, na obrigação moral que deve ter e que será o inquérito antes de escrever os erros ditados por outrem, e responder aos assessores do município de Alghero na Liga e Psdaz, após a intervenção da esquerda na cidade 18/05/2021 Houve uma nova morte nas últimas 24 horas. Atualmente 205 pessoas estão hospitalizadas em enfermarias não intensivas (seis a menos que na última pesquisa), enquanto o número de pacientes em terapia intensiva aumentou de 39 para 40. 17/5/2021 Não se pode dizer que idosos com dificuldades de locomoção e famílias esperam ao ar livre, sob chuva forte ou calor escaldante, sem sequer meia cadeira. Os cidadãos têm de sofrer de um desequilíbrio de silêncio porque sua autoimagem, Sua Majestade, Michelle Pace, e seus colegas do partido não querem isso. 17/5/2021 Devemos continuar trabalhando juntos, rejeitando desentendimentos inúteis, mas acreditar no potencial de nossas terras. De Nolfo pede demissão: Trabalharemos para melhorar o estado de saúde em Alghero em relação ao desastre do passado, pelo qual somente seu lado político é responsável. E o povo de Alghero sabe que 10:02 Entre as 18h de segunda-feira e as 18h de ontem, 3.564 verificações foram realizadas nos aeroportos e portos da Sardenha: 1.264 no aeroporto de Cagliari e 751 em Alghero; 1397 no porto marítimo de Olbia e 152 em Cagliari 7:08 Como resultado da atualização, os casos positivos do vírus Corona confirmados desde o início da emergência sanitária são 982 casos, os pacientes recuperados são 910 casos, enquanto 56 casos ainda estão em tratamento. 17/5/2021 Quatro mortes nas últimas vinte e quatro horas. 211 pessoas estão atualmente hospitalizadas em enfermarias não intensivas (um a menos que na pesquisa anterior), enquanto o número de pacientes em terapia intensiva permaneceu inalterado (trinta e nove) 17/5/2021 Em três dias, foram injetadas 4.252 doses, além das 3.150 doses já administradas aos ilhéus antes de 14 de maio. No total, 7.402 residentes com 16 anos ou mais receberam a primeira dose da vacina 17/5/2021 Como resultado da atualização de hoje, os casos positivos do vírus Corona confirmados desde o início da emergência sanitária são de 981 casos, dos quais 895 se recuperaram, enquanto os que ainda estão em tratamento são setenta. 18/05/2021 Entre as 18h00 de domingo e as 18h00 de ontem, 2.733 verificações foram realizadas nos aeroportos e portos da Sardenha: 472 no aeroporto de Cagliari e 298 em Alghero; 1585 no porto de Olbia, 338 no porto de Puerto Torres e quarenta no porto de Santa Teresa de Gallura















