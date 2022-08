Ciências. Pesquisadores reconstruíram o maior tubarão da história.

Esta ilustração fornecida por J.J. Giraldo mostra o tubarão gigante de 16 metros Otodus atacando a baleia Balaenoptera de 8 metros no Plioceno, entre 5,4 e 2,4 milhões de anos atrás. Ao fundo, à direita, o tubarão Carcharodon de 4 m (13 pés) captura um juvenil de 2,5 m (8 pés) do grupo das baleias. Um estudo publicado na quarta-feira, 18 de agosto, mostra que o gigante tubarão megalodon que vagava pelos oceanos há milhões de anos poderia ter devorado uma criatura do tamanho de uma baleia assassina em apenas cinco mordidas. 17, 2022, em Avanços da Ciência

