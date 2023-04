Procurando Idéias | Comunicando Ciência e Saúde: Masterclasses em Milão, com algumas dicas de Carlo Verdoni

A partir de 2020, com a propagação do covid Comunicação em temas científicos e de saúde Tornou-se um tema mais delicado.

Estas são as coisas envolvidas Muitas áreas: desde a transmissão da doença ao paciente até a gestão da fase de tratamento; Desde o gerenciamento da privacidade até a comunicação com a mídia; Desde notícias reais até a disseminação de notícias falsas.

Por muito tempo o ator e diretor italiano Carlo Verdoni também se interessa por medicina. Em 1995, interpretou também o trágico personagem do Doutor Raniero Coti Boroni, no filme lua de mel de tirá-lo.

Verdone falará sobre essas questões em Milão na quinta-feira, 4 de maio de 2023, às 18h, no IULM University Auditorium, IULM Building 6, Via Carlo Bo 7, em uma reunião gratuita aberta a todos. Inscrição obrigatória aqui.

Em conversa com ele, Gianni Canova, Reitor da IULM, e Marco Montursi, Reitor da Humanitas University.

A reunião será Introdução às Master Classes em Comunicação Científica projetadas pela IULM e pela Humanitas University, nas datas: 8, 9, 29 e 30 de setembro de 2023 em Milão. Mediante pagamento, essas reuniões teóricas e práticas serão dedicadas a profissionais de saúde, clínicos e pesquisadores interessados ​​em aprofundar a comunicação científica.

«A história da pandemia destacou a necessidade de médicos, cientistas e pesquisadores também comunicarem seus conhecimentos ao público. Isso significa, por um lado, estar familiarizado com a lógica por trás do mundo da mídia, velha e nova; Por outro lado, adquira um estilo de comunicação eficaz. Como o conhecimento científico saiu dos laboratórios e hospitais para entrar nas salas de TV e nos lares italianos, também a responsabilidade social do comunicador de ciência, cuja própria preparação já não é suficiente. O médico é considerado o primeiro testemunho da informação científica correta, nas suas relações pessoais, na sua relação com o doente, na sua interação com a sociedade civil. Organizado pela Humanitas University e IULM, o curso de mestrado visa oferecer, por meio de discussões com profissionais de comunicação e ciências, conceitos teóricos e experiências práticas para aprender a comunicar conceitos complexoseles explicam Canova e Montursi.