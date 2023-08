Superalimento: existe um que funciona, segundo a ciência

De vez em quando alguém aparece: Superalimentos, superalimentos que prometem fortalecer o sistema imunológico, prevenir doenças e assim por diante. É tão ruim que muitas vezes é puro marketing e nem todos os superalimentos cumprem suas promessas, que alguns – depois de serem super populares por um tempo – estão sendo substituídos pela nova tendência do momento. mas De acordo com uma nova pesquisa, existe um superalimento que pode ser considerado exatamente isso: um alimento que pode realmente nos ajudar a prevenir a obesidade e reduzir a inflamação no corpo. qualquer?

Pecans: o novo superalimento – Ele vem com uma extensão noz-pecãque de acordo com alguns cientistas da Texas A&M University Aumentam o gasto energético e reduzem a disbiose intestinal. Não somente: Eu estudo Também indica que eles reduzem a inflamação de baixo grau que leva à inflamação crônica. Isso faz com que esse tipo de noz ajude, por exemplo, na manutenção do peso corporal e na prevenção do diabetes. “o Números de obesidade e diabetes Está crescendo em todo o mundo, e a tendência a dietas com alto teor de gordura é um dos principais motivos, além do estilo de vida e da predisposição genética”. Louis Cisneros ZevalosProfessor de Horticultura e Ciências Alimentares no Departamento de Ciências Hortícolas do Texas A&M College of Agriculture and Life Sciences (EUA). “As pessoas estão procurando opções saudáveis ​​e agora sabemos que A noz-pecã é uma ferramenta saudável à disposição dos consumidores“.

Pecans contra diabetes e inflamação: o estudo – Pesquisadores alimentaram ratos de laboratório com uma dieta rica em gordura e descobriram Noz-pecã inteira ou extrato fenólico de noz-pecã (principalmente taninos e derivados do ácido elágico) previne a obesidade, doença hepática gordurosa e diabetes. “Os resultados – explicaram – nos esclareceram os alvos moleculares do extrato de noz-pecã e dos fenólicos da noz-pecã em diferentes tecidos, confirmando a multifuncionalidade dos fenóis bioativos nas nozes. ” não tudo. Pecans, continuaram os pesquisadores, também os têm Aumento da ativação dos principais receptores metabólicos e AMPKPrevenir a disfunção dos adipócitos e melhorar a atividade mitocondrial muscular. Além disso, induziram a ativação do AKT, o que evita disfunções na glicose e no metabolismo pancreático.” Mas, acima de tudo, após 30 dias parecem ter contribuído para a perda parcial de peso, diminuição da resistência à insulina e aumento do gasto energético de cobaias. READ O medicamento reduz o risco de acidente vascular cerebral?

A origem e uso de pecans – Pecans são nozes produzidas a partir de uma árvore nativa da América do Norte. A maior parte da colheita nos Estados Unidos vem do sul: Novo México, Texas e Geórgia. O México é o maior produtor de nozes do mundo, e os Estados Unidos ocupam o segundo lugar. Não é de surpreender que as nozes silvestres fossem uma importante fonte de alimento para a população nativa americana. De sabor doce mas intenso, pode ser consumida fresca, assada e utilizada em diversas receitas, incluindo sobremesas como Torta de Pecan, o “clássico” da culinária americana.

Pecans porque eles são bons para você – A ciência há muito reconhece essas nozes americano Recursos úteis: Reduzem o colesterol, melhoram a saúde cardiovascular e têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Devido a essas propriedades nutricionais, as pecans são usadas como alimento funcional na prevenção de certas doenças metabólicas.