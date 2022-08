Gerenzano, há um “grande apetite” por ciência entre o público, e as duas noites realizadas no “Insubria BioPark” confirmam isso.

Gerenzano, “Science Nights” conquistou a todos

As Noites da Ciência, organizadas pelo Insubric Institute for Life Research, possibilitaram visitar laboratórios com a orientação de pesquisadores, observar as estrelas e ver as bancadas científicas em ação. Com a Coleção Astrológica de Tradições, o público ficou de nariz empinado, ouvindo os contos e interpretações de Cesar Guetta, Presidente da Sociedade, e as saudações da Estação Espacial Internacional que cruzaram os céus lubrificantes. A Associação Cislagesa “Scientificamente Asc” também participou neste evento, formado por um grupo de vinte cientistas, que visa levar a ciência ao maior público possível, e organizar e participar em eventos na região insrim e não só. Na “Notti della Scienza” a associação realizou banquetes expositivos, divertidos e emocionantes para os muitos meninos, meninas e famílias que vieram experimentar as experiências propostas. Da matemática à química, da nutrição à meteorologia, o rico “cardápio”, criado pelo presidente Marco Crespi, irá satisfazer até os espectadores mais exigentes. “O sucesso com o público também ressalta a importância da divulgação e comunicação de qualidade para o trabalho dos pesquisadores”, comenta o presidente.