“Eu não sou um fax? Eles superestimam suas habilidades analíticas. Eles rejeitam a ciência porque ela não dá certeza, mas certeza”

Giuliano Casu Os últimos dois anos como psiquiatra e psicoterapeuta no serviço público foram os mais difíceis. E não porque a aposentadoria se aproxima: “Existem – como explica Giuliano Caso, Diretor de Saúde Mental e Dependência da ASL Toscana Centro até janeiro passado – milhões de mortes por Covid e medidas que limitam o contato social com consequências psicológicas intimamente relacionadas para um grande segmento de Os distúrbios do sono aumentaram Crises de ansiedade, ataques de pânico, transtornos alimentares e transtornos obsessivo-compulsivos em adolescentes estão aumentando em grande número. É uma emergência dentro de uma emergência.” Nesse caso, há quem recuse a vacinação ou mesmo o hospital tratamento, agredindo o pessoal de saúde e enfrentando a morte.

O professor Sergio Harari falou no Corriere della Sera de “um sentimento de frustração por uma dor incompreensível”. Mas o que está por trás dessas atitudes?





“Vamos supor imediatamente que eles são a minoria, e a maioria dos que chegam ao hospital são tratados. São casos extremos que colocam o médico em observação e nos fazem pensar no seu papel. Quantos pacientes com câncer passam por tratamentos severos para ter uma expectativa de vida? Em vez disso, essas pessoas morrem negando as evidências. Isso só acontece se eles são dominados por uma crença que se desenvolveu ao longo do tempo e não podem desistir psicologicamente.”

Por que eles não podem desistir?

“Toda a fortaleza da certeza entrará em colapso. Eles vivem em uma constelação cognitiva de ideias dominantes e, portanto, indiscutíveis. O leitmotiv sempre busca o apoio de outros, e é uma estratégia amplamente utilizada: uma pessoa acredita cegamente em algo mais se encontra apoio em um grupo geral e o fato de sua certeza ser refutada por evidências claras é secundária. Outro mecanismo cognitivo que os caracteriza, o efeito Danny Krueger, é uma superestimação da capacidade de analisar situações que são muito complexas.” READ Conexões científicas: redes

Mas podemos falar sobre doença mental?

“Terei o cuidado de generalizar, não devemos estigmatizar em chave psicopática. Claro: que muitos deles usam mecanismos de defesa psicológica como negação, negação e projeção de fato. Mas não vou falar de doenças psiquiátricas, mas sim das ideias predominantes que foram levadas adiante com base na experiência de vida e na estrutura psicológica. Nas relações com os outros, eles adquirem apenas padrões e informações que confirmam sua certeza e excluem seletivamente todo o resto, os chamados salve cerejaOu seja, pego as cerejas que gosto e deixo as outras.”

No entanto, esta situação é prejudicial para aqueles que – felizmente a maioria – estão tentando com grandes esforços enfrentar a epidemia confiantes na ciência …

“O recém-chegado não rejeita o conhecimento porque não dá certeza: o conhecimento dá certeza, mas não certeza. Há uma tendência a simplificar questões muito complexas, o que é preocupante. Depois, há o aspecto do medo, que muitas vezes é subestimado nas análises, mas como psiquiatra sinto que posso confirmar: muitas situações são justificativas para a ansiedade interior, de natureza fóbica. Houve estudos realizados no passado sobre seguidores de teorias de negação e, no final, verifica-se que a maioria dos seguidores tinha medo de sangue e agulhas. Muitos não querem usar máscaras porque estão realmente ansiosos, com medo de espaços fechados e propensos a ataques de pânico”.

Apesar disso, a vacina dá os resultados desejados, principalmente em termos de redução da mortalidade. Por que não considerar se comprometer neste momento?

“O problema da obrigatoriedade é que você tem que encontrar uma forma de aplicá-la. Como você faz isso? Uma exceção em nosso ordenamento jurídico associada à obrigatoriedade do tratamento de saúde é a exceção relacionada aos transtornos mentais, Tso. Na formulação do Então estamos falando de intervenção para trazer a pessoa de volta ao contexto social. O indivíduo só existe quando ele pode se expressar sobre si mesmo em um contexto social, ele não existe como uma unidade. Se você faz um Tso só para tentar curar a pessoa e recolocá-la no contexto social, a vacina de alguma forma tem o mesmo significado, porque permite a proteção do contexto social.” READ Parte do "RigeneRoSo", in della Vittoria, educa os cidadãos no serviço ao bairro

A epidemia, como indiquei no início, provoca o crescimento de muitas doenças mentais, você não acha que há pouco interesse nessa questão?

“Os serviços de saúde mental, que estão fracos no momento, devem ser fortalecidos: mesmo nos casos em que estão funcionando bem, estão centrados em doenças críticas. Quando a Organização Mundial da Saúde prevê um aumento de transtornos mentais como ansiedade e depressão nos próximos 10-20 anos, que também ultrapassará as doenças cardiovasculares, não podemos deixar de pensar no fato de que nosso contexto social não está adequadamente equipado, especialmente em a área de prevenção. das chamadas doenças menores que, no entanto, podem ter um peso enorme na saúde pública”.