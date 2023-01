A banana é um dos tipos de frutas mais populares e versáteis há muito tempo, mesmo quando comparada a outras “antigas”, a banana como a conhecemos hoje é relativamente recente. O que acontece se você comer banana todos os dias?

Não coma bananas todos os dias – isso é o que acontece com seu corpo

A banana é provavelmente o tipo de fruta mais difundido culturalmente e que leva às operações logísticas mais ativas, sendo uma fruta que cresce principalmente em ambientes tropicais, quentes e úmidos.

As variantes atuais são o resultado de diferentes “misturas” genéticas desenvolvidas pelos humanos que gradualmente fizeram da fruta o que ela é hoje (ainda existem variedades “silvestres” de bananas menos comestíveis). Mas o consumo diário é aconselhável?

É rico em amido e pectina, ou seja, o composto mais desejável e difundido das fibras das frutas, o que permite uma melhor absorção intestinal e melhor controle do colesterol no organismo, além de ser rico em sais minerais como a vitamina B6, importante para a saúde do coração. , o sistema imunológico e para o bom funcionamento do sistema nervoso.

Igualmente “recheadas” de potássio, ingrediente com poderoso poder antioxidante, as bananas tendem a ser recomendadas como lanche, entrada e final de refeição.

Muitas vezes “xingam” nutricionistas e dietistas porque basicamente são ricos em vários nutrientes, mas nada prevalece de forma absoluta, o que torna esta deliciosa fruta muito útil no domínio público.

Apenas tome cuidado para não exagerar nas quantidades diárias, geralmente o limite “seguro”, já que é uma fruta que contém calorias suficientes, e as quantidades “especificadas” são cerca de duas bananas por dia, consumidas principalmente pela manhã e após as refeições.

Em suma, sim à banana todos os dias, desde que não exagere, contexto que deve ser necessariamente válido para qualquer tipo de alimentação.