Queimadura solar: veja como agir

Com o verão e o calor, os destinos mais procurados são alcançados durante o resto do ano e um dos hábitos mais populares é ir à praia e aproveitar o sol. No entanto, muitas vezes, você não é cuidadoso e ocorre uma erupção cutânea irritante.



Agosto é conhecido por ser o mês mais quente do ano. O final do verão também é a época em que a maioria das pessoas decide sair de férias para relaxar à beira-mar ou nas montanhas.



Onde quer que você escolha ir para curtir o verão, o sol e o calor, é muito importante proteger pele de Sol. Muitos não percebem a importância de se expor adequadamente UVmas as consequências são diferentes e couro Pode ser severamente danificado.

Às vezes até com o mesmo proteção solar, Que deve ser aplicado mesmo no inverno, você pode “queimar”. Então, o que você faz depois de “queimar”?

Muito sol? tratamentos para queimaduras solares

banho de sol Assim como o que está no vernáculo é a queimadura solar devido à exposição incorreta ou excessiva UVCertamente é uma boa ideia evitá-lo. caso agora couro Você pode ter sido exposto a tais EstresseVeja o que fazer para evitar agravar a situação e ajudar a pele a se recuperar.

Em primeiro lugar, é necessário úmido couro avermelhado Seja com certos cremes, mas também com remédios naturais, por exemplo Cactosuma planta verdadeiramente cheia de benefícios e propriedades.

Também é bom manter a calma, fazer banho gelado Tenha muito cuidado para não esfregar as áreas irritadas violentamente e com um pano áspero.

Envolver as extremidades do corpo com um pano embebido em água doce também é um remédio rápido e eficaz para aliviar a sensação queimando que geralmente atinge o pico após cerca de 6 horas da exposição à luz solar.

Até o que se come torna-se importante e pode ser um aliado para tratar as erupções solares: por isso, recomenda-se beber bastante líquido durante e após a exposição ao sol, para evitar a desidratação.

Se embora banho de sol Ele começa a dar problemas sérios, é fortemente aconselhado a não levar de ânimo leve e não agir sozinho, mas consulte seu médico e explique a situação para ele.