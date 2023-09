A persistência da violência contra as mulheres é uma crise global de saúde pública

As circunstâncias em que nascemos, crescemos, vivemos, trabalhamos e envelhecemos afetam as nossas circunstâncias saúderisco de doenças e longa expectativa de vida. A variação injusta e evitável de tais condições em diferentes grupos sociais define uma desigualdade saudável. Ser mulher não ajuda. É um facto que a vantagem biológica da mulher na saúde muitas vezes acaba por ser ofuscada por uma desvantagemAcesso desigual das mulheres a bens e oportunidades. Paradoxo entre os sexos! Assim, as mulheres vivem mais que os homens, mas na velhice a sua qualidade de vida e saúde é pior devido à maior prevalência de doenças incapacitantes e ao estado psicológico mais grave. desigualdade na saúde Não é apenas uma questão de género e de biologia, mas também depende do sistema de relações entre homens e mulheres e dos contextos culturais que o criam e alimentam.

A falta de intervenção para evitar que a desigualdade evitável cause danos à saúde humana, neste caso à saúde das mulheres, é uma forma de violência. As formas extremas de violência física ou sexual contra as mulheres estão a tornar-se mais visíveis e a aparecer cada vez mais nos noticiários, ao ponto de sermos tentados a considerá-las uma espécie de fenómeno sangrento, um fenómeno sangrento e único.

Por outro lado, a violência é um continuum. começa com crenças E preconceitoscom as próprias vítimas culpando a violência porque em Mini-saia ou bêbadocom culturas patriarcais, com a desvalorização das mulheres e das crianças, com Vergonha do corpo E com misoginia. É “normalizada” através da aceitação de epítetos absurdos, da exclusão social, da estigmatização e da desumanização de corpos nus usados ​​como bandejas de sushi ou cobertos de chocolate para realçar um buffet de sobremesas. Conclui com um exame físico tateandocoerção sexual, violação e assassinato de mulheres. E a ideia de continuidade não significa de forma alguma que algumas ações sejam mais ou menos perigosas que outras: as experiências subjetivas não podem ser quantificadas. É difícil aceitar que as mulheres trabalhadoras tenham um risco aumentado de enfarte do miocárdio porque, por cultura, as crianças do sexo masculino contribuem menos para o trabalho doméstico que, portanto, recai sobre as mães, sobrecarregando-as; A violência física ou sexual contra as mulheres é violenta e, além de causar danos físicos e psicológicos significativos e diretos, coloca-as em risco de desenvolver uma série de distúrbios secundários, como depressão, ansiedade, ataques de pânico, distúrbios alimentares, vícios e distúrbios sexuais. Doenças ginecológicas, doenças sexualmente transmissíveis, distúrbios gastrointestinais e cardiovasculares.

A violência contra as mulheres é uma crise global de saúde públicaÉ uma violação generalizada dos direitos humanos que exige uma resposta preventiva massiva e decisiva e uma atenção e ação política renovadas. Os administradores têm a tarefa de colmatar o fosso entre as regiões na presença de serviços de aconselhamento na região e defender o princípio da proximidade com a sociedade: através dos gabinetes de aconselhamento familiar as mulheres são empoderadas e reconhecidas e as formas de violência são combatidas. E todos somos convidados a escolher: ou agimos como Atenas, alimentando modelos culturais que punem a brilhante e inocente Medusa culpada apenas de ter sido violada por Poseidon, ou agimos como Perseu, decapitando de uma vez por todas o monstro da violência. Os dados do ISTAT de 2014 indicam claramente que a probabilidade é muito elevada de que entre os 31% de mulheres que sofreram violência física ou sexual entre os 16 e os 70 anos de idade, possa haver alguém próximo de nós, como parceiros ou ex-parceiros. responsável por 13% desses casos.

É hora de agir porque a mudança nos resultados vem da mudança de cultura. Podemos, e portanto todos devemos, contribuir para isso de forma coral, através de ações resolutas, corajosas e por vezes até incómodas. Não adianta procurar teorias que expliquem o assunto de outra forma: a violência é um comportamento intencional. É um ato de guerra que visa espancar e humilhar. Não é um ataque ou perda de controle. Há uma necessidade urgente de restaurar uma boa cultura que se restabeleça no respeito e na reeducação dos sentimentos, impedindo a transmissão da violência social, cultural e intergeracional e dos traumas associados. Não é mais hora de voltar atrás e ficar de cara fechada; / Pois se a Górgona se mostrasse e eu o visse, / Jamais seria possível voltar ao topo. A violência não se limita ao Barco Verde, todo mundo mora lá. E a sua evacuação começa com esta consciência.

Emmanuel Carupo – Psiquiatra e Psicanalista SPI – Departamento de Saúde Mental Roma 2

© Reprodução Reservada

Emmanuel Karupo