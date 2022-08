Luto no Ateneu. A imagem de Rafaela faleceu – UniboMagazine

Historiadora da ciência e professora emérita da Alma Mater, com seus estudos pioneiros foi uma das vozes mais importantes e importantes da história da ciência italiana

Ela morreu na quarta-feira, 10 de agosto, em sua casa em Bolonha Professor Raffaella como, Emérito da Universidade de Bolonha, onde leciona história da ciência há mais de vinte anos. A historiadora da ciência, com seus estudos pioneiros, foi uma das vozes mais importantes e importantes da história da ciência italiana.

pesquisa científica Por Raffaella simile, desde os seus primórdios, teve uma clara dimensão internacional. No centro de sua obra estava a filosofia da ciência na Grã-Bretanha entre os séculos XIX e XX, com estudos que enriqueceram a imagem da epistemologia científica italiana. O interesse pela cultura anglo-saxônica nunca falhou, mas gradualmente se estendeu a outras questões com particular atenção à ciência italiana, aos seus protagonistas, incluindo personalidades eminentes como Quintino Sella, Federgo Enrix e Vito Volterra, às instituições de estudos e pesquisas científicas . Política pós-unificação, cercada por um forte interesse em métodos de publicação científica. Dessa forma, o professor S.A. Vicino demonstrou a importância de uma abordagem em que ideias científicas mais rigorosas sejam incorporadas a um contexto político e social. Produção inovadora de negócios em O papel da mulher na ciência.

Ela foi a fundadora e promotora do primeiro dicionário biográfico italiano online para mulheres na ciência na Itália do século XVIII ao XX”,ciência em duas partesEle concebeu e projetou um Documentário sobre Laura Basseya primeira mulher no Ocidente a obter uma cadeira universitária em 1732, seguida por outro documentário sobre as profundas relações científicas, pessoais e políticas de Albert Einstein com a Itália.

Ao longo de sua longa carreira, ele fez um importante trabalho organizacional e realizou muitas tarefas Prêmios nacionais e internacionais. Foi membro vitalício do Clare Hall College, Cambridge (Reino Unido), membro pleno da Academia de Ciências do Institut Bologna e da Academia Internacional de Ciências de Paris; Foi membro do conselho editorial de prestigiosas revistas científicas de história da ciência na Itália e no exterior, como “Physis”, “Nuncius” e “Notes and Records of the Royal Society”, Londres. A Itália foi representada no Conselho Executivo da European Science Foundation e na União Internacional para a História e Filosofia da Ciência, Divisão para a História da Ciência, onde foi Primeira Vice-Presidente. Ela foi a primeira vice-presidente, depois presidente da Sociedade Italiana para a História da Ciência e membro eleita de vários comitês consultivos do Conselho Nacional de Pesquisa, incluindo o Comitê de Bioética; Foi nomeada pela Presidência do Conselho no Steering Committee for the Evaluation of Research (CIVR) e foi membro do National University Council (CUN), no Conselho da UMAC/ICOM (Museums and University Collections/International Council of Museus, Paris). No triénio 1998-2001, foi destacada para o Centro Interdisciplinar “Beniamino Segre” da Academia Nazionale dei Lincei.

Raffaella simile deixa as duas filhas, Maria Carla e Maria Letizia, e o marido, o professor Walter Tega. Mas ela também deixa uma memória indelével em seus alunos e colaboradores que tiveram a honra de conhecê-la ao longo dos anos.

Cerimônia de Premiação Acadêmica será realizado Sexta-feira, 12 de agosto, às 12hna igreja Bulgari de Archignacio (Piazza Galvani, 1 – Bologna).