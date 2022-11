Itália e Estados Unidos (também) unidos com uma bandeira. classificar evento

Um vínculo que se consolida e se renova em nome da pesquisa e da inovação. É o primeiro entre a Itália e os Estados Unidos, que é devidamente reforçado durante o décimo quinto evento anual, que é celebrado com a presença após uma pausa dos últimos dois anos, da ISSNAF, a instituição que reúne milhares de cientistas e acadêmicos italianos ativos em laboratórios, universidades e centros de pesquisa na América do Norte.

A nomeação, acolhida pela Embaixada da Itália em Washington, e sob o alto patrocínio do Presidente da República, foi aberta com a saudação do Embaixador. Mariangela Zappia E uma mensagem de vídeo do Ministro da Universidade e Pesquisa Ana Maria Bernini. Durante o evento, foram anunciados os seis premiados da última edição do Young Detective Awards. isso ao dizer Julia Biancon Para o Prêmio Paola Campese, Salvatore Calabrese Para o Prêmio da Embaixada da Itália, Cláudio Emma Para o Prêmio Infn Bruno Touschek, Camilla Hawthorne Para o Prêmio RnB4Culture, Polícia de Miguel Para o Prêmio Mario Guerla, Bartolomeo Stellato para o Prêmio Franco Strazabosco. Prêmio Lifetime Achievement entregue a Julia Galli.

Em detalhes, Bernini expressou o apreço do governo italiano pela qualidade do trabalho dos mais de 15.000 pesquisadores e cientistas italianos nos Estados Unidos, que representam um “recurso precioso para nosso país”. Ela elogiou a ISSNAF pelo papel que desempenha na promoção da cooperação científica entre a Itália e os Estados Unidos e contribui para a realização dos objetivos prioritários do Plano Nacional de Pesquisa 2021/2027, em particular no que diz respeito ao fortalecimento da dimensão internacional do ensino superior e pesquisar.

não tudo. Bernini então parabenizou os laureados deste ano, começando com o professor Galli, “cujo caminho de pesquisa fornece um modelo para as gerações mais jovens e especialmente para os cientistas que trabalham em disciplinas de troncos”, diz uma nota. Mais tarde, o embaixador Zappia confirmou o forte apoio da Embaixada à atividade da ISSNAF como “um pilar da cooperação científica entre a Itália e os Estados Unidos, mais central do que nunca no atual cenário geopolítico”.

Como evidência do compromisso da Embaixada com a pesquisa e inovação, Zappia mencionou o recente lançamento do Centro de Inovação em São Francisco e a próxima renovação do Acordo Marco Itália-EUA de Cooperação Científica e Tecnológica. O embaixador expressou então o seu apreço pelo tema do evento ISNAF deste ano, seguindo as prioridades do governo de se concentrar na sustentabilidade ambiental, econômica e social e em linha com os temas focados na candidatura de Roma para sediar a Expo Mundial 2030.

“Sempre desejamos representar um canal acessível para a Itália melhorar sua dimensão internacional de ensino superior e pesquisa, facilitar o processo de recrutamento de pessoal italiano para treinamento em universidades e centros de P&D na América do Norte e proporcionar experiências de enriquecimento profissional. para a Itália”, explicou o presidente da ESNAF, Cinzia Zuffada. “Graças à nossa abordagem estruturada que promove a adesão interessada em receber estudantes da Itália, estamos prontos para expandir nossas atividades e envolver mais universidades e centros de pesquisa.”