“Escolha” a vacinação novamente

Prezado Diretor,

Eu li com o interesse habitual Seu último artigo E só posso comentar sua análise enfatizando que os italianos também seriam um povo de heróis, santos, poetas, artistas, navegadores, colonizadores, copistas…, mas certamente teriam memória e consciência muito curtas… ..

Como há uma minoria (i no vax), o que agora pode ser identificado como um “problema da vacina” está surgindo cada vez mais e, portanto, também gostaria de sugerir considerações adicionais para análises como a sua, que mostram dados claros e detalhados corretamente e provas.

Vou começar pelo contraste muito eficaz (no entanto, atualmente é considerado “possível” por Diretor do Fnomceo Anelli) Sugestão pelo dr. calcinha Sobre o médico insaciável que prescreve a vacina: A solução para esse enigma pode estar na análise do papel do profissional de saúde, que deve pautar seu trabalho em um valor que deve ser afirmado e de fato redescoberto, que é o da mera coerência.

Por pelo menos três motivos:

A primeira é dada de memória histórica: de fato, as vacinas já fizeram uma diferença inconfundível na história humana e, sem imunizações, ainda estaríamos à mercê de muitas doenças potencialmente fatais.

Bem, se apenas evidências científicas “sérias” forem levadas em consideração, a única conclusão notável é que as vacinas são uma intervenção essencial de saúde pública; Então, como o dr. Bantee “A saúde faz parte da segurança global”, e então, por causa de toda essa interferência, o indivíduo deve ser aceito como um dever para com a humanidade, muito superior até mesmo a um código de moralidade ou qualquer ato de política governamental (da Agnelli agora necessário), o que parece arriscar Ao se tornarem ferramentas eficazes nas mãos de burocratas relutantes… incluindo sindicatos.

A segunda é a coisa que sempre fez o mundo funcionar: confiança. Confiança no fato de que os ensaios clínicos a que as formulações passam – como todas as outras drogas que usamos amplamente, bem como os vários abusos – garantem a eficácia e segurança de cada vacina.

A confiança no fato de que tempos tão curtos de síntese, experimentação e aprovação como os da pandemia de COVID-19 são verdadeiros primatas só é possível graças à cooperação científica internacional, baseada no compartilhamento de conhecimento (incluindo evidência científica) que só foi algumas décadas no passado, muito difícil, se não impossível.

Confie no fato de que a própria lei de vacinação está sujeita a exames médicos e que existem muitos casos de recomendações para evitar ou adiar a vacinação (pessoalmente pude certificar-me da multiplicidade de documentos).

Por outro lado, em que mais pode se basear a própria relação saúde-paciente (que inclui a relação médico-paciente) senão na confiança?

E a terceira é uma questão de definição: há meses falamos da “obrigação de vacinar”, mas a mesma gerou polêmica, que, no entanto, ao atingir o âmbito ético inevitavelmente corre o risco de criar um verdadeiro “balbucio” entre as ordens profissionais, dá a impressão – apesar do que ensinou à própria epidemia – de que tudo não passa de um compromisso real.

Toda essa “teoria da coerência” – haverá outras – para dizer uma coisa:

Aceitei a proposta da ASST que se aproxima da minha carreira – empresa a que não agradeço – por submetê-la voluntariamente e não necessariamente me submeter a 4para mim Dê anticoide-19 e vacina contra influenza.

Posso me sentir de baixo nível como todas as outras vezes, mas posso estar seguro para mim e para os outros, em todos os lugares, não apenas no trabalho.

Minha confiança se traduz em uma garantia.

Dr. Calogero Spada

TSRM – Doutor em Mestrado

08 de novembro de 2022

© Todos os direitos reservados



