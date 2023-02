O adoçante eritritol está associado a taxas mais altas de ataques cardíacos e derrames

Outra crítica contra o uso de adoçantes alternativos vem de um estudo conduzido por Nova clínica de Cleveland Acaba de ser publicado na Nature Medicine que explorou como funcionaeritritol (comumente indicado no rótulo pela abreviação E968) conectado a taxas superiores a Ataque cardíaco e derrame. O eritritol tem um sabor doce que representa até 70% do sabor do açúcar e é produzido por fermentação de milho. Portanto, não é contado entre os adoçantes artificiais ou artificiais.

Eu estudo No referido estudo, os níveis sanguíneos de eritritol foram monitorados em 4.000 pessoas nos Estados Unidos e na Europa: aqueles com mais adoçante de sangue Ele também corria um risco maior de ter um ataque cardíaco ou derrame. Os pesquisadores também analisaram os efeitos da adição de eritritol ao sangue total ou a plaquetas isoladas e descobriram que o eritritol tornava as plaquetas mais ativas e mais propensas a se formar. coágulo sanguíneo (AVCs isquêmicos e trombose latente ocorreram). Estudos pré-clínicos confirmaram que tomar eritritol aumenta a formação de coágulos.

Riscos de trombose após a ingestão, eritritol É mal metabolizado pelo organismo, porém entra na corrente sanguínea Ele deixa o corpo principalmente pela urina: “Nosso estudo mostra que quando os participantes tomaram uma bebida adoçada artificialmente com uma grande quantidade de eritritol, eles notaram níveis significativamente elevados em seu sangue por dias, níveis muito acima dos toleráveis disse o principal autor Stanley Hazen, presidente da Divisão de Ciências Cardiovasculares e Metabólicas da Instituto de Pesquisa Lerner e presidente associado de cardiologia preventiva na Cleveland Clinic.

limites de pesquisa Conclusões, escrevem os cientistas, Mais pesquisas são necessárias Acima de tudo, por duas razões: a relação entre o eritritol e eventos como ataques cardíacos e derrames não mostra uma relação de causa e efeito e os adoçantes são frequentemente recomendados para pessoas com obesidade, diabetes ou síndrome metabólica e, portanto, também um risco maior de doença cardiovascular. READ Para adormecer profundamente em poucos minutos sem se levantar constantemente, você deve usar este produto que muitos têm no banheiro

“Como o açúcar”, é por isso No entanto, a ressalva mais importante que vem do artigo científico é a confirmação de outros estudos anteriores: os adoçantes (sejam eles artificiais ou naturais) não são realmente “zero” porque não contêm “calorias” e não são substâncias “neutras”. “Para o nosso corpo, na verdade. Cada vez mais evidências nos levam a crer que ela é produzida no corpo Os efeitos são semelhantes aos do açúcar que eles substituem, com todos os parentes consequências negativas. «Aqueles que usam o adoçante criam um efeito que perturba o equilíbrio metabólico – como especifica Stefano Erzegovesi, nutricionista e psiquiatra: semelhante à síndrome metabólica em que a inflamação crônica e o risco de doenças cardiovasculares aumentam. O fato mais relevante é que o adoçante modifica a microbiota intestinal agravando as bactérias e, assim, piorando a resistência à insulina e a tolerância à glicose, que são os primeiros passos para o diabetes.”