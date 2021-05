Fechado há vários meses, também sou vítima da epidemia.

“Estou numa situação trágica devido aos muitos meses em que estivemos encerrados: Não resistimos ao golpe da pandemia. Cerca de 100.000 euros foram queimados neste ano e meio do encerramento: Infelizmente, nem mesmo a reabertura do verão passado foi de muito uso. ” Falando com você está Renato Orazio, dono da academia Mainfis na Via Majorana, na zona industrial de Ponzano Veneto., Forçado a jogar a toalha e fechar definitivamente o seu negócio, iniciado em 2007.

A partir da próxima segunda-feira, após quase sete meses de bloqueio forçado (era o último dia de outubro) devido a restrições devido à Covid-19As academias podem ser reabertas. Para alguns, como Orazio, também é tarde pela ausência total de lanches para despesas como contas e aluguel.

O dono do prédio que abriga a academia tentou se comunicar com Horace o máximo que pôde, mas então veio a compreensível decisão de não renovar o contrato de locação, dando início aos procedimentos de despejo. Resistiu tanto tempo quanto possível –Horace continuaA ideia de reiniciar e reabrir em outro lugar existe, mas não pode ser iminente. Agora eu concluo a transição. ”

O máximo de dedicação vai para muitos frequentadores de academia, por 14 anos um verdadeiro ponto de referência para entusiastas do fitnessNão só de Ponza, mas também de Treviso e municípios vizinhos. “Lamento, fui vítima desta epidemia – o Orazio está a encerrar – aguentou até agora, mas já não aguento mais. Uma porta se fecha e uma porta se abre, pelo menos assim espero ».