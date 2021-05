Raphael e Colucci, arte e ciência em exposição em Jesse Marche

(ANSA) – JESI, 20 de maio – É inaugurada em Jesse a exposição “Rafael e Ângelo Colucci. Beleza e Ciência na Construção da Lenda da Roma Antiga”, uma exposição do município de Jesse e seus museus cívicos ao longo das celebrações do 500º aniversário da morte de Raphael, inicialmente planejado para 2020 e adiado devido à emergência epidêmica.



A mostra, organizada por Giorgio Mangani, Francesca de Teodoro, Ingrid Roland, Vincenzo Varinella e Paolo Clinni, ficará aberta até 30 de setembro. São duas localizações, uma no Palazzo Pianetti, nas novas salas do rés-do-chão dedicadas ao pintor Betto Tesei, e outra na casa-museu da família Colocci-Vespucci, para uma viagem envolvente, hipotética mas não só, que reconstrói um encontro entre o gênio do artista Urbino e os interesses cultos do humanista de Jesi, E que floresceu no palco de Roma em completa turbulência. Pesquisas recentes mostram que Colucci foi decisivo para expressar a complexa ordem iconográfica na base da Stanza della Signatura no Vaticano e em particular na “Escola de Atenas”, uma síntese da “política de grandeza” dos primeiros papas. Metade do século XVI.



Nascido em Jesse em 1474, Colucci foi um intelectual com amplos interesses e secretário apostólico do Papa, presidente da Academia Romana, e um homem forte e figura central da cultura, ciência e renovação urbana da época, mas sua memória foi esquecida por várias décadas após seu desaparecimento. Ainda hoje ele permanece uma figura misteriosa. No entanto, foi o próprio Raphael quem o imortalizou em Stanza della Senatora, entre os estudiosos da “Escola de Atenas”, com um chapéu de mago e um globo estrelado na mão, uma aparente referência aos estudos de Colucci em cosmologia. Na Jesi Gallery, uma sala imersiva com hologramas e cenas de realidade virtual permite que você entre no mural sob a direção de Colocci e Raphael. O público também é protagonista com a atraente fórmula Escape Room que convida o Museu da Casa Colocci a resolver enigmas e resolver enigmas sobre o universo escondido entre os quartos. A galeria também apresenta obras de grande valor, algumas das quais são do próprio Colucci, incluindo Ariadne Sleeping Statue, uma estátua romana da Galeria Uffizi. (lidar com).