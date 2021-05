Jesolo. A partir de 29 de maio, será inaugurada a Tornado Science Factory

Basta se trancar na cápsula, que parece uma nave espacial pronta para decolar, e apertar o botão start para experimentar a emoção de estar no centro de um furacão atingido por ventos de 130 km / h. A cabina de vidro cilíndrica é acessível a todos os familiares, até 4 pessoas: um sistema que é desinfectado no final de cada espectáculo por todos os microrganismos que emanam do hálito dos visitantes. É uma máquina Tornado totalmente nova, a atração de última tecnologia que recria os tornados de F1 em seu interior (de acordo com a escala Fujita), recém-instalados em “Fábrica de Ciências” JesoloA mostra de animação na Praça de Brescia que abre todos os fins-de-semana, sábados e domingos, portas do conhecimento científico para adultos e crianças serem absorvidos intuitivamente através da diversão graças a dezenas de estações dedicadas a diferentes experiências físicas e às forças da natureza.

“Fizemos essa fixação dedicada às famílias.” Comentários da proprietária Monica Montelato que a aclamou em 2020 como “Donna Tornado” após sua participação no programa de TV “I Soliti Ignoti” da Amadeus, “Na verdade, Tornado Machine permite que você viva a experiência de entretenimento em grupo Entendendo o fenômeno natural com a máxima segurança A cápsula de vidro inquebrável é ideal para tirar fotos de fora, evitando a sensação de estar trancado em um espaço confinado. ” Não seria o mais novo em termos de atrações instaladas de “La Fabbrica della Scienza”. Na verdade, a galeria, depois de ter sido destaque em versões anteriores da Câmara do Terremoto e agora da Máquina do Tornado, está atualmente construindo uma Sala do Vulcão Aterrorizante com um cenário inspirado em Pompeia.

“A partir de 29 de maio, as exposições La Fabbrica della Scienza e Tropicarium Park finalmente abrirão todos os dias.” Monica Montelato afirma que “o horário de visita confirmado permitirá que os visitantes entrem das 10h às 19h todos os dias com as portas fechando às 20”. A tendência dos dois eventos culturais na Praça de Brescia em Jesolo convida os visitantes a comprarem um bilhete de entrada diretamente nos locais www.tropicarium.it ou www.lafabbricadellascienza.itPara obter informações, você pode escrever um e-mail para [email protected]. Na verdade, para garantir a segurança máxima, a receita será limitada.

