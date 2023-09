Ovos, a quantidade exata que você pode comer em um mês: há muito mais do que você pensa e é uma panacéia para sua circulação

Os ovos são um alimento saudável e nutritivo com o qual você pode preparar pratos saudáveis ​​e deliciosos. Mas quanto você deve comer por mês?

o um ovoNão há necessidade de contornar este assunto, eles podem ser considerados, com toda a franqueza e calma, como deuses Comidas deliciosas E eu amo muito como eles batata, em sua simplicidade. Não é por acaso que eles também podem ser encontrados Prato deliciosoque também pode ser considerado Uma refeição completaO que é Omelete com batatas.

É uma receita de origem espanhola chamada Tortilhaonde itens premium são frequentemente incluídos Cebolas brancasque é outro item muito popular quando se trata disso Omelete. Os ovos são realmente muito bons, mesmo quando se trata de cozinhá-los Multidão. A cobertura é então feita com bacon crocante.

Muito muito bom empresaEntão eu tive uma boa ideia autoridade para vegetaiseu MacarrãoOu melhor, arroz, principalmente se for verão. Da mesma forma, ou quase, você também pode segui-lo Receita francesa O que envolve os clássicos Ovo para beber. E não vamos esquecer quem eles são Excelente também para sobremesas.

Mil e um usos para ovos

Na verdade, muitas vezes são Pedidos no setor de pastelaria para Creme de creme, Bases de boloDeixe-os ser também localmas também e acima de tudo se você pensa em algo ótimo Sobremesa italianacom muito de Marsala. Em suma, pudemos confirmar que um ovo Pode ser determinado com calma Multiuso na cozinha.

Também é há muito tempo crença Que seu consumo estava correto Limitejá que, sendo Rico em colesterolPode causar um problema cardíaco. No entanto, um estudo chinês que surgiu agora parece desmantelar literalmente esta teoria. quantos ovos Assim, o corpo humano pode tolerar o consumo de uma forma Mês ou novamente para semana?

O número ideal para consumo

Embora os ovos sejam ricos em colesterol, eles também são ricos em colesterol nutrientes biologicamente ativos. Portanto, é muito importante para a prevenção de doenças cardiovasculares. Também é muito rico em proteínas e por isso é muito indicado para quem não come carne ou peixe regularmente. Também sou fortemente capaz de dar Enorme sem saciedadeResultando em Limitar a ingestão de alimentos.

Finalmente, como comprovado por estudos recentes, realizados em pessoas que comiam pelo menos uma perna por dia, tinham um risco 10% menor de desenvolver doenças cardiovasculares. 18% menos morte prematura E 30% menos acidentes vasculares cerebrais. Então, a resposta correta sobre quantos ovos você deve consumir é: Um por dia, depois 7 por semana e assim por diante.