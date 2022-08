“Covid, por que tantas mortes?” Ciência abre para investigação

Segundo a Organização Mundial da Saúde na Europa, nosso país tem a maior taxa de mortalidade por milhão de habitantes -.

As curvas cada vez mais decrescentes tanto de pacientes hospitalizados quanto de novos casos positivos de Sars-CoV-2 não nos fazem esquecer que o Covid-19 continuará fazendo parte do nosso cotidiano e colocará alguns desafios: em primeiro lugar em à luz das próximas eleições, mas principalmente nos sectores escolar e laboral. No entanto, especialistas também pedem esclarecimento de um fato que continua a colocar a Itália na parte inferior do ranking, pelo menos na Europa: as mortes por Covid-19.

Ontem, foram registrados 10.418 novos casos de Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Registaram-se 75 óbitos, o número de pessoas atualmente internadas (-11733) e o número de pessoas internadas em cuidados intensivos (-7) está a diminuir, enquanto o seu número aumentou nas enfermarias regulares (+74). O virologista retomou o tema do alto número de mortes em nosso país – nada novo – nos últimos dias Roberto Burione (Hospital San Raffaele, em Milão), também se queixa da má prescrição do medicamento antiviral baxolvid em comparação com a azitromicina (para Covid). De fato, comparando os dados da região europeia da Organização Mundial da Saúde (OMS), verifica-se que a Itália está na parte inferior do ranking entre alguns grandes países ocidentais: de fato, os dados preliminares de mortes por milhão de habitantes são 1.761 na Alemanha, 2.280 na França, 2.368 na Espanha, 2.754 no Reino Unido e 2.929 na Itália.

Mesmo a Suécia, que é frequentemente criticada por suas políticas muito “restritivas”, tem um número melhor: 1.905 mortes por milhão de habitantes. «Também gostaria de ter alguns dados precisos – observa o especialista em doenças infecciosas Matteo Bassetti (Hospital San Martino em Génova) -. É por isso que apoio a criação de um comitê de investigação médica para apurar o número de mortes recentes que ocorreram devido ao Covid e o número de pessoas que deram positivo para o cotonete, mas morreram por um motivo completamente diferente”.

Acrescentando: “Eu venho dizendo isso há algum tempo: ou contamos mal as mortes, e na minha opinião essa é a explicação mais provável, porque se você entrar com Covid, mesmo quando você morrer você fica naquele caldeirão, ou menos É provável que tratem tratamento ruim: antivirais não são administrados quando necessário, muitos antibióticos são administrados.” Concorda. Walter Ricciardi (Professor de Higiene da Universidade Católica de Roma e assessor do Ministro da Saúde Roberto Speranza): “Estamos morrendo mais de Covid e precisamos investigar as causas: vou apoiar uma investigação. analisamos e não é possível dar uma resposta concreta no momento.” E acrescenta: “Devemos ver onde morremos mais. Também temos muitas fraquezas e muitos deles não tomaram a quarta dose, e muitos deles até a terceira .”

de acordo com Giovanni Maga (Diretor do Instituto CNR de Genética Molecular) Comparar países não é fácil “porque nem todos os países registram mortes da mesma forma. No entanto, os dados atuais indicam que a taxa de mortalidade em Itália é praticamente idêntica à do Reino Unido, que é ligeiramente superior à observada em Espanha e França, e muito superior à Alemanha, mas muito inferior à média dos Estados Unidos Estados. “Mas identifica que «na Itália, como na maioria dos países europeus, todas as pessoas que morreram positivas para um vírus são classificadas como mortes relacionadas ao Covid-19. Nem todos esses casos são realmente atribuíveis ao efeito direto da Sars- CoV2 e, em alguns casos, era de Pode ter resultados infelizes devido ao curso natural de doenças anteriores.”

Quanto às próximas eleições, o virologista Fabrizio Brigliasco (Universidade de Milão) está pedindo “maneiras de permitir que todos votem”, incluindo os profissionais, enquanto o epidemiologista Massimo Seccusi (Campus Biomédico em Roma) está pedindo para tornar “a máscara obrigatória nas urnas”. Uma subescola, com professores não vacinados retornando à sala de aula: “Eles estão em perigo”, segundo Massimo Galli, especialista em doenças infecciosas (ex-Hospital Sacco, em Milão).