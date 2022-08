O que você quer saber sobre o vírus?

O que é varicela? É uma doença “muito rara” que geralmente se apresenta com “febre, mialgia, aumento dos gânglios linfáticos (glândulas inchadas) e erupção cutânea nas mãos e no rosto, semelhante à catapora”. A saúde dos doentes suspeitos está a evoluir “positivamente”, embora seja necessário mantê-los “em observação” para a possibilidade de alguém precisar de ser hospitalizado, dizem as autoridades de saúde. Em geral, “a transmissão ocorre pelo trato respiratório”, mas a infecção pode ser transmitida pelo “contato com as mucosas durante a relação sexual”.

Monkeypox: sintomas, transmissão e tratamento

Quais são os sintomas, como é transmitido e como é tratada a varíola dos macacos? As perguntas agora estão se multiplicando à medida que o vírus se espalha pelo mundo e a preocupação está crescendo. Principalmente quando se trata de viagens.

Monkeypox é geralmente um vírus leve que causa febre e uma erupção cutânea irregular. É transmitida ao homem principalmente por animais silvestres, mas sua transmissão entre humanos também é possível. Monkeypox foi identificado pela primeira vez em humanos em 1970 na República Democrática do Congo. É chamado de varíola dos macacos porque foi identificado pela primeira vez em colônias de macacos criados para pesquisa em 1958.

de acordo comOrganização Mundial da Saúde (OMS)Os sintomas da varíola geralmente incluem:

Febre

Dor de cabeça severa

dor muscular

Dor lombar

energia baixa

gânglios linfáticos inchados

erupção cutânea ou lesões

A erupção tende a aparecer no rosto antes de se espalhar para outras partes do corpo, incluindo as solas dos pés e as palmas das mãos. Também pode ser encontrado na boca, genitais e olhos. Os sintomas geralmente duram de duas a quatro semanas, e a maioria das pessoas se recupera da doença sem tratamento. Bebês, crianças e pessoas imunocomprometidas podem estar em risco de desenvolver sintomas mais graves e morte por varíola dos macacos.

índice de mortalidade

A taxa de mortalidade por varíola tem sido historicamente entre 0 e 11% na população em geral e foi maior entre crianças pequenas. Recentemente, a taxa de mortalidade tem sido em torno de 3-6%.

Como a varíola se espalha?

Monkeypox é transmitido aos seres humanos através do contato próximo com uma pessoa ou animal infectado, ou com materiais contaminados com o vírus. Monkeypox pode ser transmitido de uma pessoa para outra através de contato físico próximo, incluindo contato sexual. Erupções cutâneas, fluidos corporais e crostas são particularmente contagiosas. Roupas, roupas de cama, toalhas ou utensílios de cozinha que foram contaminados com o vírus pelo contato com uma pessoa infectada também podem infectar outras pessoas. Úlceras, lesões ou feridas na boca também podem ser contagiosas, o que significa que o vírus pode se espalhar pela saliva. As pessoas que entram em contato próximo com uma pessoa infectada, como profissionais de saúde, familiares e parceiros sexuais, correm maior risco de infecção. O vírus também pode ser transmitido de uma mulher grávida para o feto ou de um pai infectado para uma criança durante ou após o parto através do contato pele a pele. Não está claro se pessoas infectadas que ainda não desenvolveram sintomas podem espalhar a doença.

como tratar

Na maioria dos casos, os sintomas da varíola do macaco desaparecem por conta própria, sem a necessidade de tratamento. Para aqueles que foram infectados, é importante cuidar da erupção ou feridas deixando-as secar, se possível, ou cobrindo-as com um curativo para proteger a área. Tanto as pessoas infectadas quanto as não infectadas devem evitar tocar nas feridas. Colírios e colírios podem ser usados ​​desde que você evite produtos que contenham cortisona. Em casos graves, uma vacina de imunoglobulina (VIG) pode ser recomendada. Um antiviral conhecido como tecovirimat ou TPOXX também pode ser usado para tratar a varíola dos macacos.